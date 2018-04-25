Увеличится армия

Фото BFL/Гядминтаса Крописа

Правительство одобрило законопроект о структуре Литовской армии. Согласно закону, к 2024 году должно увеличиться число не только рядовых, но и генералов, майоров и старших офицеров, появится и новый батальон.

Министерство обороны, инициировавшее законопроект, стремится к 2024 году увеличить общее число военнослужащих с 21 290 до 26 850, число военных на профессиональной службе — с 11 400 до 15 600, число добровольцев — с 5 500 до 6 300, число военных подготовленного резерва — с 1500 до 4000, число работников армии — до 1800, а также создать новый батальон.

Также Министерство обороны планирует увеличить число генералов, старших офицеров, полковников и морских капитанов, подполковников и командоров, майоров и командоров-лейтенантов. Цель увеличения числа военнослужащих – соответствие установленным стандартам НАТО.