Модернизация привокзального района Вильнюса

Проект «Vilnius Connect», объединяющий различные виды транспорта, по мнению его инициаторов, отразит концепцию вокзалов Берлина, Франкфурта, Вены: в одном месте можно будет получить целый спектр услуг — питание, проживание, аренду офиса.

По мнению архитекторов, до сих пор железнодорожный вокзал делил город на две половины, а в недалеком будущем он станет связующим звеном и новым лицом привокзального района. Но перемены не ограничатся вокзалом, будет изменен весь район.



На основании этого соглашения ЗАО „Vilniaus autobusų stotis“ планирует начать реструктуризацию существующей территории автовокзала, выделить ресурсы и профинансировать проект реконструкции станции.

«Будучи уверенными в том, что городские власти не намерены менять местоположение автобусного вокзала, мы присоединились к соглашению. Автобусный вокзал будет отремонтирован, кроме того, будет создано привлекательное и уникальное пространство для жителей, гостей и деловых кругов города», — отметил управляющий Вильнюсским автовокзалом Андрей Палейчик.

Партнеры согласились с тем, что модернизированные железнодорожные и автобусные станции должны функционировать как единый центр мобильности, позволяющий пассажирам легко и естественно выбирать вид транспорта для дальнейшего движения.

В течение нескольких лет в привокзальном районе оборудуют новые пространства для досуга и удобную инфраструктуру. Обустроят территорию на площади 30 га. В детальном плане учтут потребности горожан. Здесь появятся пешеходные и велодорожки, зоны отдыха и досуга, стоянки для машин, установят границы расширения района и возможности использования его территории. «Мы анализируем идеи архитекторов, формируем несколько сценариев, которые будем оценивать сквозь призму влияния на окружающую среду», – сказал главный архитектор города Миндаугас Пакальнис.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt