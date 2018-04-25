Модернизация привокзального района Вильнюса

Вильнюсская мэрия предпринимает активные шаги по модернизации привокзальной площади Вильнюса.
На этой неделе в мэрии подписан четырехсторонний протокол о намерениях между фирмами AО „Lietuvos geležinkeliai”, ЗАО „Vilniaus autobusų stotis“ и ЗАО „Baltisches Haus“. Таким образом компании, констатирует пресс-служба мэрии, управляющие предприятием Вильнюсский автобусный вокзал, присоединились к этому грандиозному проекту.
По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, подписанное соглашение о сотрудничестве позволит надеяться на быстрые перемены по осуществлению проекта модернизации привокзальной площади «Vilnius Connect».
Проект «Vilnius Connect», объединяющий различные виды транспорта, по мнению его инициаторов, отразит концепцию вокзалов Берлина, Франкфурта, Вены: в одном месте можно будет получить целый спектр услуг — питание, проживание, аренду офиса.
По
мнению архитекторов, до сих пор железнодорожный вокзал делил город на две
половины, а в недалеком будущем он станет связующим звеном и новым лицом
привокзального района. Но перемены не ограничатся вокзалом, будет изменен весь
район.
На основании этого соглашения ЗАО „Vilniaus autobusų stotis“ планирует начать реструктуризацию существующей территории автовокзала, выделить ресурсы и профинансировать проект реконструкции станции.
«Будучи уверенными в том, что городские власти не намерены менять местоположение автобусного вокзала, мы присоединились к соглашению. Автобусный вокзал будет отремонтирован, кроме того, будет создано привлекательное и уникальное пространство для жителей, гостей и деловых кругов города», — отметил управляющий Вильнюсским автовокзалом Андрей Палейчик.
Партнеры согласились с тем, что модернизированные железнодорожные и автобусные станции должны функционировать как единый центр мобильности, позволяющий пассажирам легко и естественно выбирать вид транспорта для дальнейшего движения.
В течение нескольких лет в привокзальном районе оборудуют новые пространства для досуга и удобную инфраструктуру. Обустроят территорию на площади 30 га. В детальном плане учтут потребности горожан. Здесь появятся пешеходные и велодорожки, зоны отдыха и досуга, стоянки для машин, установят границы расширения района и возможности использования его территории. «Мы анализируем идеи архитекторов, формируем несколько сценариев, которые будем оценивать сквозь призму влияния на окружающую среду», – сказал главный архитектор города Миндаугас Пакальнис.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt
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