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Виленский Вестник

Модернизация привокзального района Вильнюса

Фото www.citify.eu

Вильнюсская мэрия предпринимает активные шаги по модернизации привокзальной площади Вильнюса.

На этой неделе в мэрии подписан  четырехсторонний протокол о намерениях между фирмами AО „Lietuvos geležinkeliai”, ЗАО „Vilniaus autobusų stotis“ и ЗАО „Baltisches Haus“. Таким образом компании, констатирует пресс-служба мэрии, управляющие предприятием Вильнюсский автобусный вокзал, присоединились к этому грандиозному проекту.

  • Фото vilnius.lt
  • Фото vilnius.lt

По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, подписанное соглашение о сотрудничестве позволит надеяться на быстрые перемены по осуществлению проекта модернизации привокзальной площади «Vilnius Connect».

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Проект «Vilnius Connect», объединяющий различные виды транспорта, по мнению его инициаторов, отразит концепцию вокзалов Берлина, Франкфурта, Вены: в одном месте можно будет получить целый спектр услуг — питание, проживание, аренду офиса.

По мнению архитекторов, до сих пор железнодорожный вокзал делил город на две половины, а в недалеком будущем он станет связующим звеном и новым лицом привокзального района. Но перемены не ограничатся вокзалом, будет изменен весь район.

На основании этого соглашения ЗАО „Vilniaus autobusų stotis“ планирует начать реструктуризацию существующей территории автовокзала, выделить ресурсы и профинансировать проект реконструкции станции.

«Будучи уверенными в том, что городские власти не намерены менять местоположение автобусного вокзала, мы присоединились  к соглашению. Автобусный вокзал будет отремонтирован, кроме того, будет создано привлекательное и уникальное пространство для жителей, гостей и деловых кругов города», — отметил управляющий Вильнюсским  автовокзалом Андрей Палейчик.

Партнеры согласились с тем, что модернизированные железнодорожные и автобусные станции должны функционировать как единый центр мобильности, позволяющий пассажирам легко и естественно выбирать вид транспорта для дальнейшего движения.

В течение нескольких лет в привокзальном районе оборудуют новые пространства для досуга и удобную инфраструктуру. Обустроят территорию на площади 30 га. В детальном плане учтут потребности горожан. Здесь появятся пешеходные и велодорожки, зоны отдыха и досуга, стоянки для машин, установят границы расширения района и возможности использования его территории. «Мы анализируем идеи архитекторов, формируем несколько сценариев, которые будем оценивать сквозь призму влияния на окружающую среду», – сказал главный архитектор города Миндаугас Пакальнис.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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