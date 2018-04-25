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Происшествия

Киберугрозы-драматический рост

Фото из открытых источников

Национальный центр по кибернетической безопасности при Минобороны Литвы в конце октября заявил о «драматическом росте» киберугроз в Литве в последнее время.

«В настоящее время масштаб кибернетических атак и их сложность драматически растет, Литва в последние годы успешно утвердила стратегию по кибернетической безопасности, приняла законы и консолидировала мощности. В международном индексе по кибернетической безопасности Литва поднялась с 57 на 4 позицию», — утверждает вице-министр обороны Литвы Эдвинас Кярза. Его цитирует пресс-служба ведомства.

В центре по кибербезопасности установлено новое оборудование, которое автоматически проверяет все интернет-площадки в доменной зоне «.lt». Отмечается, что анализ показал, что в настоящий момент 52% всех интернет-порталов в этой доменной зоне не являются полностью защищенными от взломов. В основном это касается страниц в сети, созданных на бесплатных платформах, таких, как WordPress и Joomla, говорится в результатах исследования.

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Владельцам таких сайтов рассылаются уведомления и предлагается провести сотрудниками центра аудит, который должен выявить незащищенные элементы интернет-страниц. Литовское ведомство утверждает, что в 2018 году в Литве было зафиксировано 53 тыс. кибернетических атак.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ

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