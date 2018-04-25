Национальные особенности потребления в Литве

Наши граждане получают много услуг по бесплатному образованию, здравоохранению, других общественных услуг. Неслыханной «щедростью» государства могут похвастать и наши соседи латыши и эстонцы, а в Эстонии самые высокие из стран Балтии расходы власти на индивидуальное потребление. Более того, бесплатные общественные услуги в Литве не всегда радуют, особенно если вам приходится приплатить за услугу «в конверте» или например, нанимать частного репетитора, если ваш ребенок не получает качественную услугу в сфере образования.

Также важно помнить, что весь полученный доход может использоваться для двух целей — потребления или сбережения. Различия в уровне сбережений населения показывают, что эстонцы, получая более высокие доходы, потребляют не так много, так как часто думают о своих будущих потребностях. В последнее время эстонцы сэкономили около одной десятой своего дохода, в то время как в Литве норма сбережений колеблется около… ноля.

Правда, в Эстонии и Литве объемы вкладов населения очень похожи и составляют около 28 проц. ВВП, что намного выше, чем в Латвии. Тем не менее, очень небольшой процент жителей Литвы по-прежнему предпочитает инвестировать в акции и другие финансовые мероприятия. По данным Всемирного банка, граждане нашей страны являются последними в странах Балтии по накопленным средствам в пенсионных фондах. В Эстонии и Латвии они составляют соответственно 16 проц. и 13 проц. ВВП. В Литве сбережения такого рода составляют всего 7 проц. ВВП. Для сравнения скажем, что в Швеции в пенсионных фондах накоплено 80 проц., а в Нидерландах – 184 проц. ВВП.

ВВП на душу населения (с учетом разницы в ценах) в Литве почти такой же, как в Эстонии. Однако различия в структурах потребления также обусловлены различной структурой капитала, участвующей в производстве ВВП. Прямые иностранные инвестиции в Эстонии превышают 80 проц. ВВП, а в Литве только около 30 процентов ВВП. Увеличение иностранных инвестиций позволило Эстонии ускорить рост производительности и создать хорошо оплачиваемые рабочие места. В то же время они означают, что большую часть произведенного в Эстонии ВВП получают владельцы капитала, живущие за границей, которые обычно не тратят заработанные в Эстонии деньги.

В дополнение к заработной плате, социальным выплатам и доходам от капитала эмиграционные переводы также присутствуют в структуре доходов населения. Они составляют 1,9 проц. ВВП в Эстонии и 2,6 проц. в Литве. Очевидно, что этого показателя недостаточно, чтобы объяснить возможности литовцев потреблять больше, чем эстонцы. И здесь остается последний и самый важный источник литовского «процветающего потребления» — тень.

Многие показатели свидетельствуют о том, что, несмотря на прогресс страны в последние годы, мы все еще живем в гораздо более глубокой «тени», чем эстонцы. Например, исследование пустых пачек сигарет показывает, что каждая пятая сигарета, выкуриваемая в Литве, все еще является контрабандной, а в Эстонии контрабанда сигарет почти в два раза меньше и составляет 12 проц. Еще более красноречивой является цифра, которая показывает долю потенциально не декларируемых доходов налогоплательщиков. Этот показатель составляет 25 проц. в Литве и только 7 проц. в Эстонии.

Теневой доход и потребление теневой продукции полностью объясняют большие возможности для потребления в Литве, но в то же время они не радуют. Жизнь в «тени» — это не только риск для личных финансов и здоровья. Тень подрывает способность государства адекватно финансировать государственные услуги и обеспечивать социальное обеспечение. Фактические расходы индивидуального потребления прекрасные, но показатели относительной и абсолютной бедности и особенно качества государственных услуг свидетельствует, что мы все еще догоняем Эстонию.

Намерения политиков создать лучшее государство для всех, конечно, приветствуется. Однако для достижения этой цели, а также для того, чтобы собрать больше налогов и перераспределить их через государственный бюджет, нет необходимости в первую очередь обращаться к тем, кто уже платит высокие налоги. Власть может протянуть щедрую руку помощи тем, кто в ней больше всего нуждается, в то время как требовательную руку можно протянуть тем, кто потребляет, как эстонцы, хотя они не получают официального дохода и не способствуют достижению общих целей государства.

Нериюс МАЧЮЛИС, главный экономист Swedbank