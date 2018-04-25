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В Вильнюсе — второй Akropolis

Фото www.citify.eu

Спустя почти 10 лет может сдвинуться с мертвой точки строительство ТЦ Akropolis у столичного парка Вингис.

Вильнюсская мэрия сообщила, что на территории бывшего завода Velga (14 га) начнется грандиозное обновление. 8 ноября в муниципалитете представили концепцию проекта.

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

По сообщению СМИ, разрешение на строительство на этом участке было получено в 2009 году, но долгое время ни о каких работах не было и речи. В феврале этого года говорили, что эти планы тормозит строительство ТЦ в Риге, однако сейчас, кажется, ситуация изменилась.

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Мэрия считает целесообразным, чтобы комплекс развивался органично со всем районом Науяместис.

«Важно, чтобы новые постройки гармонировали со старой частью города», – сказал глава Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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