Культура

Эмма Гамильтон выступит в Литве!

Прекрасная новость для тех, кому по сердцу обаяние, страстность, сердечность и тонкий эротизм настоящего французского шансона и блюза!

Возможно, впервые в истории у нас есть уникальная возможность ощутить всю силу и энергию этого волшебного музыкального жанра, как будто бы наяву побывать в Париже, проникнуться его неповторимым шармом…

С внешностью Амели из Монмартра, с талантом Эдит Пиаф и Патрисии Касс, Эмма Гамильтон и сопровождающий ее коллектив подарит вам праздник! Праздник музыки, прекрасной песни, теплого и нежного общения и исполненной любви Франции! А в этот раз Эмма Гамильтон в Литву прибудет с «усиленным» музыкальным составом: с изумительным гитаристом и бас-гитаристом!

Эмма Гамильтон ничуть не сомневалась в выборе своей будущей профессии, так как с детства была окружена музыкой. Ее отец – профессиональный музыкант, и, будучи младенцем, во время выступлений своих родителей она лежала на сцене в люльке.

«В возрасте пяти лет я училась игре на пианино и хотела стать музыкантом», — говорит Эмма.

В 15 лет она слушала Эдит Пиаф, и это был период, когда музыка действительно резонировала с нею.  Мать Э. Гамильтон – француженка, и певица навещает своих французских родственников дважды в год.

 Говоря о сегодняшнем дне и об Э. Гамильтон, ставшей признанной джазовой исполнительницей, необходимо упомянуть, что подписанный ею договор с ABC и ее дебютный альбом, La musique, открыл перед нею бесчисленные возможности. Через три недели после релиза альбом уже возглавил топ 10 джазовых произведений ARIA. «Мои выступления распланированы по уик-эндам на ближайшие восемь месяцев, — говорит исполнительница. — Я путешествую по всей стране. Это прекрасно, и я не думаю, что когда-либо устану от этого».

Выступления включают в себя также разогрев перед концертом суперзвезды Натали Коул, турне поддержки по Европе вместе с Томми Эммануэлем и турне по стране вместе с американским джазовым дуэтом Пака и Петти.

«Примерно половина моих работ написана на английском, а половина – на французском языке», — говорит 26-летняя исполнительница.

Билеты на единственный концерт Эммы Гамильтон, который состоится в White Piano hall (Кедайню, 8) 12 октября в 19.00, продаются во всех кассах bilietai.lt.

Информация по сотрудничеству и предварительным заявкам по телефону: +370 618 01 331.

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