Эмоциональная поддержка граждан

Оказание бесплатной и качественной поддержки

Жителям Литвы и литовцам, проживающим за границей, предоставлена возможность получить бесплатную, доступную и качественную эмоциональную поддержку. Люди звонили и переписывались в интернете на самые разные темы. Самыми популярными темами звонков были одиночество, отношения, проблемы психического здоровья, риск самоубийства и физическое здоровье. Самыми популярными темами в онлайн-чате были риск самоубийства, отношения, тревога и другие проблемы, связанные с психическим здоровьем.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом количество звонков, полученных по линиям эмоциональной поддержки, не изменилось, но проблемы, о которых сообщали жители, были более серьезными, более сложными, а продолжительность разговоров увеличилась. Онлайн-консультации также активизировались, их количество увеличилось.

В течение 2021 года на линии, принадлежащие Литовской ассоциации служб эмоциональной поддержки («Детская линия», «Молодежная линия», «Линия надежды», «Горячая линия для женщин» и «Линия доверия»), было принято около 196 тысяч звонков и около 7500 онлайн-запросов. Примерно две из трех попыток дозвониться по линиям эмоциональной поддержки и начать онлайн-разговор были успешными. Линии эмоциональной поддержки привлекли и обучили 220 новых волонтеров, жителей активно информировали о возможности получить эмоциональную поддержку.

В течение 2021 года на «Родительскую линию» поступило почти 3000 звонков. Во время пандемии COVID-19 родители звонили по поводу ухудшения эмоционального состояния, жаловались на усталость, беспомощность, трудности с контролем негативных эмоций, больше беспокоились о самочувствии, поведении и здоровье своих семей и детей. В семьях усилились тревога, депрессия и насилие.

В 2021 году по линиям оказания помощи мужчинам поступило около 38 тыс. звонков. Наиболее распространенными причинами звонков являются проблемы в отношениях, необъяснимая грусть, плохое эмоциональное состояние, социальная изоляция, риск самоубийства, проблемы с трудоустройством или работой, тяжелое финансовое положение, проблемы, вызванные наркотиками, алкоголем или другими вредными привычками. Чаще всего мужчинам оказывались следующие виды комплексной помощи: эмоциональная поддержка, психологическая помощь, образовательные и юридические услуги.

Куда обращаться?

В Литве существует платформа психологической помощи pagalbasau.lt. Это национальный веб-сайт по психическому здоровью, на котором — актуальная и достоверная информация об эмоциональном здоровье и доступной психологической помощи. На сайте можно найти информацию о центрах психического здоровья, контакты служб эмоциональной поддержки, неотложной помощи, другую актуальную информацию, связанную с психическим здоровьем и помощью.

В сотрудничестве с Министерством здравоохранения была учреждена короткая телефонная линия эмоциональной помощи 1809, которая объединяет все бесплатные телефонные линии эмоциональной помощи: «Детскую линию», «Молодежную линию», «Родительскую линию», «Серебряную линию», «Линию надежды» и «Линию помощи женщинам».

Позвонив по номеру 1809, жители могут выбрать, какую эмоциональную помощь — «Линия надежды» для взрослых, «Линия помощи женщинам», «Молодежная линия», «Детская линия», «Родительская линия» или «Серебряная линия» для пожилых людей — они хотели бы получить. Волонтеры проконсультируют их и соединят с нужной линией помощи.

Если вы испытываете эмоциональные трудности или нуждаетесь в словах поддержки, не стесняйтесь звонить. Помощь бесплатная и во многих случаях может быть полезной: помочь вам обрести покой или оказать неотложную помощь, если это необходимо.

Линия для сеньоров. Линия дружбы и бесед — «Серебряная линия» предлагает пожилым людям общаться с «телефонным» другом, с которым можно регулярно разговаривать на разные темы, обсуждать текущие вопросы или просто общаться. Вы хотите взбодриться, поговорить, чувствуете себя одиноким — не стесняйтесь и поговорите с тем, кому не безразлично, что вы чувствуете сегодня. Не ждите, позвоните по номеру 8 800 800 20.

Линии для детей и молодежи. «Детская линия», «Линия помощи детям» или «Молодежная линия» — здесь родители могут найти полезную информацию о трудностях, с которыми сталкиваются дети, а дети и подростки могут получить эмоциональную поддержку.

Желающие пообщаться с консультантами вживую могут звонить по следующим номерам: «Молодежная линия» — 8 800 28888, «Детская линия» и «Линия помощи детям» — 116 111. Кроме того, «Детская линия», «Линия помощи детям» оказывают эмоциональную поддержку посредством переписки с консультантом (чат).

Если подросткам и молодежи проще поделиться своим опытом на русском языке, вы можете поговорить с волонтерами «Линия доверия» — 8 800 77277.

Линия помощи для взрослых. «Линия надежды» —бесплатная анонимная эмоциональная поддержка взрослых не только по телефону, электронной почте, но и по переписке с консультантом. Если вы чувствуете неуверенность в завтрашнем дне или испытываете стресс из-за изменившихся условий жизни, об этом и многом другом вы можете поговорить с консультантами «Линия надежды» по телефону — 116 123 или по переписке с ним.

Помощь женщинам. Любая женщина, оказавшаяся в затруднительном положении, может обратиться к «Линии помощи женщинам». Если вам нужно понимание и поддержка, ваша жизнь кажется вам бессмысленной или безрадостной, вы можете позвонить по телефону 8 800 66366. Здесь вам помогут профессионалы или волонтеры. Не оставайтесь в трудную минуту в одиночестве — осмельтесь обратиться за помощью, которая иногда оказывается ближе, чем вы можете себе представить. Если у вас нет возможности или вы не хотите разговаривать по телефону, вы будете услышаны и при переписке с консультантом. Общение поможет вам высказаться.

Линия помощи для мужчин. Мужчины, как и женщины, страдают от плохого эмоционального здоровья, но гораздо реже обращаются за помощью. Оценив потребности мужчин в эмоциональной помощи, в Литве уже три года действуют две линии эмоциональной поддержки для мужчин – «Не оставайся один» и «Мужская линия», — где всестороннюю помощь оказывают волонтеры.

Информация «ЛК»







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