Эмоциональная поддержка граждан

В связи с резким ростом потребности в психологической и эмоциональной помощи населению страны больше средств выделяется на оказание эмоциональной помощи различным группам общества. Так, в 2022 году на оказание эмоциональной (психологической) помощи по телефону и через интернет выделено 1 млн 44 тыс. евро. Это на десятую часть больше, чем в прошлом году.
«Сегодня мы переживаем сложный период во многих отношениях, люди чувствуют эмоциональную усталость. Очень важно не замыкаться в себе, чутко относиться к эмоциональному состоянию другого человека, особенно детей, и обращаться за помощью. По всем направлениям эмоциональной поддержки помощь оказывают специально для этого обученные волонтеры и профессиональные консультанты», — говорит Моника Навицкене, министр социальной защиты и труда.
Министерство социальной защиты и труда координирует оказание государственной поддержки службам эмоциональной (психологической) поддержки «Детская линия» (Vaikų linija), «Линия надежды» (Vilties linija), «Линия помощи женщинам» (Pagalbos moterims linija), «Молодежная линия» (Jaunimo linija), «Линия доверия» (Linija doverija), которые принадлежат Литовской ассоциации служб эмоциональной поддержки (LEPTA), а также «Родительская линия» (Tėvų linija) и линии помощи мужчинам «Не оставайся один» (Nelik vienas) и «Мужская линия» (Vyrų linija).
Оказание бесплатной и качественной поддержки
Жителям Литвы и литовцам, проживающим за границей, предоставлена возможность получить бесплатную, доступную и качественную эмоциональную поддержку. Люди звонили и переписывались в интернете на самые разные темы. Самыми популярными темами звонков были одиночество, отношения, проблемы психического здоровья, риск самоубийства и физическое здоровье. Самыми популярными темами в онлайн-чате были риск самоубийства, отношения, тревога и другие проблемы, связанные с психическим здоровьем.
В 2021 году по сравнению с 2020 годом количество звонков, полученных по линиям эмоциональной поддержки, не изменилось, но проблемы, о которых сообщали жители, были более серьезными, более сложными, а продолжительность разговоров увеличилась. Онлайн-консультации также активизировались, их количество увеличилось.
В течение 2021 года на линии, принадлежащие Литовской ассоциации служб эмоциональной поддержки («Детская линия», «Молодежная линия», «Линия надежды», «Горячая линия для женщин» и «Линия доверия»), было принято около 196 тысяч звонков и около 7500 онлайн-запросов. Примерно две из трех попыток дозвониться по линиям эмоциональной поддержки и начать онлайн-разговор были успешными. Линии эмоциональной поддержки привлекли и обучили 220 новых волонтеров, жителей активно информировали о возможности получить эмоциональную поддержку.
В течение 2021 года на «Родительскую линию» поступило почти 3000 звонков. Во время пандемии COVID-19 родители звонили по поводу ухудшения эмоционального состояния, жаловались на усталость, беспомощность, трудности с контролем негативных эмоций, больше беспокоились о самочувствии, поведении и здоровье своих семей и детей. В семьях усилились тревога, депрессия и насилие.
В 2021 году по линиям оказания помощи мужчинам поступило около 38 тыс. звонков. Наиболее распространенными причинами звонков являются проблемы в отношениях, необъяснимая грусть, плохое эмоциональное состояние, социальная изоляция, риск самоубийства, проблемы с трудоустройством или работой, тяжелое финансовое положение, проблемы, вызванные наркотиками, алкоголем или другими вредными привычками. Чаще всего мужчинам оказывались следующие виды комплексной помощи: эмоциональная поддержка, психологическая помощь, образовательные и юридические услуги.
Куда обращаться?
В Литве существует платформа психологической помощи pagalbasau.lt. Это национальный веб-сайт по психическому здоровью, на котором — актуальная и достоверная информация об эмоциональном здоровье и доступной психологической помощи. На сайте можно найти информацию о центрах психического здоровья, контакты служб эмоциональной поддержки, неотложной помощи, другую актуальную информацию, связанную с психическим здоровьем и помощью.
В сотрудничестве с Министерством здравоохранения была учреждена короткая телефонная линия эмоциональной помощи 1809, которая объединяет все бесплатные телефонные линии эмоциональной помощи: «Детскую линию», «Молодежную линию», «Родительскую линию», «Серебряную линию», «Линию надежды» и «Линию помощи женщинам».
Позвонив по номеру 1809, жители могут выбрать, какую эмоциональную помощь — «Линия надежды» для взрослых, «Линия помощи женщинам», «Молодежная линия», «Детская линия», «Родительская линия» или «Серебряная линия» для пожилых людей — они хотели бы получить. Волонтеры проконсультируют их и соединят с нужной линией помощи.
Если вы испытываете эмоциональные трудности или нуждаетесь в словах поддержки, не стесняйтесь звонить. Помощь бесплатная и во многих случаях может быть полезной: помочь вам обрести покой или оказать неотложную помощь, если это необходимо.
Линия для сеньоров. Линия дружбы и бесед — «Серебряная линия» предлагает пожилым людям общаться с «телефонным» другом, с которым можно регулярно разговаривать на разные темы, обсуждать текущие вопросы или просто общаться. Вы хотите взбодриться, поговорить, чувствуете себя одиноким — не стесняйтесь и поговорите с тем, кому не безразлично, что вы чувствуете сегодня. Не ждите, позвоните по номеру 8 800 800 20.
Линии для детей и молодежи. «Детская линия», «Линия помощи детям» или «Молодежная линия» — здесь родители могут найти полезную информацию о трудностях, с которыми сталкиваются дети, а дети и подростки могут получить эмоциональную поддержку.
Желающие пообщаться с консультантами вживую могут звонить по следующим номерам: «Молодежная линия» — 8 800 28888, «Детская линия» и «Линия помощи детям» — 116 111. Кроме того, «Детская линия», «Линия помощи детям» оказывают эмоциональную поддержку посредством переписки с консультантом (чат).
Если подросткам и молодежи проще поделиться своим опытом на русском языке, вы можете поговорить с волонтерами «Линия доверия» — 8 800 77277.
Линия помощи для взрослых. «Линия надежды» —бесплатная анонимная эмоциональная поддержка взрослых не только по телефону, электронной почте, но и по переписке с консультантом. Если вы чувствуете неуверенность в завтрашнем дне или испытываете стресс из-за изменившихся условий жизни, об этом и многом другом вы можете поговорить с консультантами «Линия надежды» по телефону — 116 123 или по переписке с ним.
Помощь женщинам. Любая женщина, оказавшаяся в затруднительном положении, может обратиться к «Линии помощи женщинам». Если вам нужно понимание и поддержка, ваша жизнь кажется вам бессмысленной или безрадостной, вы можете позвонить по телефону 8 800 66366. Здесь вам помогут профессионалы или волонтеры. Не оставайтесь в трудную минуту в одиночестве — осмельтесь обратиться за помощью, которая иногда оказывается ближе, чем вы можете себе представить. Если у вас нет возможности или вы не хотите разговаривать по телефону, вы будете услышаны и при переписке с консультантом. Общение поможет вам высказаться.
Линия помощи для мужчин. Мужчины, как и женщины, страдают от плохого эмоционального здоровья, но гораздо реже обращаются за помощью. Оценив потребности мужчин в эмоциональной помощи, в Литве уже три года действуют две линии эмоциональной поддержки для мужчин – «Не оставайся один» и «Мужская линия», — где всестороннюю помощь оказывают волонтеры.
Информация «ЛК»