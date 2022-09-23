Механизмы снижения рекордных цен

Поскольку Европейская комиссия предлагает перераспределять сверхприбыли компаний Сообщества, производящих дешевую электроэнергию, Литва могла бы получать часть этих прибылей по двусторонним договорам со странами-экспортерами электроэнергии, заявил делегированный Литвой еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс.

По его словам, такие договоры следовало бы подписать до 1 декабря, а курировать процесс могла бы ЕК.

«Комиссия предлагает Литве и ряду других стран Европейского союза возвращать себе избыток прибыли от стран-экспортеров электроэнергии путем заключения двусторонних договоров», — сказал BNS член ЕК, отвечающий за вопросы окружающей среды, океанов и рыболовства.

Одной из стран, с которой Литва может подписать такой договор, является Швеция, из которой Литва импортирует большую часть электроэнергии.

«Превышение между этим потолком и реальной ценой на рынке может быть использовано странами-членами для компенсации счетов за электроэнергию для домашних хозяйств, предприятий, продвижения проектов по возобновляемым источникам энергии и другими способами», — сказал еврокомиссар.

По словам В. Синкявичюса, еще одной мерой, предложенной ЕК, является снижение потребления электроэнергии не менее чем на 10% в месяц и не менее чем на 5% в часы пик, когда спрос и цена на нее самые высокие. Как сказал еврокомиссар, конкретные часы и меры должны определяться самими странами-членами.

«Страны-члены должны определить часы пиковой нагрузки — это должно быть не менее 10% от всех месячных часов, а затем уже принимать меры по снижению спроса на электроэнергию в эти часы не менее чем на 5%», — пояснил В. Синкявичюс.

Третьей временной мерой, предложенной Еврокомиссией, является перераспределение части сверхприбылей газовых, угольных и нефтеперерабатывающих компаний, называемое солидарным взносом. По словам еврокомиссара, компании этих секторов, чья налогооблагаемая прибыль в этом году будет на 20% выше, чем в среднем за 2019-2021 годы, должны будут платить 33% этой сверхприбыли в бюджет своей страны.

«Это затронет лишь около тысячи компаний во всем Евросоюзе и позволит собрать около 25 млрд евро для помощи тем, кто больше всего пострадал от скачка цен», — сказал еврокомиссар.

По его словам, подсчитано, что во время этого энергетического кризиса прибыль предприятий сектора ископаемого топлива увеличилась в 5-10 раз.

Предложения ЕК не выгодны для Литвы

Министр энергетики Дайнюс Крейвис ранее неоднократно заявлял, что предложение Еврокомиссии о перераспределении между потребителями сверхприбылей компаний, которые производят дешевую электроэнергию и продают ее, для Литвы, которая импортирует большую часть электроэнергии, совершенно неприемлемо. На минувшей неделе министр сообщил, что с ЕК ведутся переговоры об исключениях и компенсациях после применения в отношении Литвы этой модели.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните также отметила, что такое предложение не выгодно для Литвы.

«Такое предложение ничего не решает для Литвы, мы четко заявили об этом Еврокомиссии. Потому что эта ситуация актуальна, скажем, для атомной или возобновляемой энергетики, гидроэнергетики, у которых фиксированные затраты, ведь это не газовый котел, где сырье подорожало, но рыночная цена есть рыночная цена, а это значит, что получается очень большая прибыль», — пояснила премьер телеканалу LRT.

«Да, эти прибыли в некоторых сферах очень впечатляют, и решение о том, что эти прибыли должны быть временно изъяты и использованы для субсидирования, правильное, только это ничего для нас не решает, потому что такой генерации в Литве просто нет», – добавила она.

По словам премьер-министра, деньги должны распределяться не по признаку места, производства электроэнергии, а по тому, где она потребляется. «Мы говорим о том, чтобы в случаях, когда есть пограничные ситуации, когда есть страны, которые сильно зависят от импорта, деньги потребителей этих стран не шли на субсидирование потребителей других стран», — сказала премьер-министр.

«Должны быть определенные механизмы распределения, которые позволяют возмещать импортируемую электроэнергию и экспортные доходы, а затем использовать их для субсидирования стран, где эта электроэнергия фактически потребляется», — сказала она.

«Резких скачков цен не должно быть»

Ситуация, когда цены на электроэнергию поднялись в августе на рынке до рекордных отметок, не должна повториться в ближайшее время, считает глава компании–оператора системы электропередачи Litgrid Рокас Масюлис.

По его словам, это подтверждается тем фактом, что включены рижские тепловые электростанции, а производство и потребление электроэнергии увеличиваются с приближением холодного сезона.

По его словам, летом обычно особенно тяжелое время, электричества не хватает, а зимой, хотя потребление выше, производителей больше.

«Рынок увидел, что может произойти, тот день (17 августа, когда мегаватт-час в зоне Балтийских стран на бирже Nord Pool стоил 4000 евро. — BNS) был особенным, совпал ряд факторов — ограничения линий, не все производители вырабатывали электроэнергию. Так уж получилось — раз в десятилетие такие вещи происходят. Я думаю, что такого не случится», — сказал глава Litgrid.

По словам Р. Масюлиса, цены на электроэнергию в дальнейшем будут зависеть от цен на газ – последние также будут определяться тем, как Европе удастся организовать свою газовую инфраструктуру.

«Если Европа полностью освободится из тисков «Газпрома», а осталось совсем немного — всего около 5% газа «Газпром» поставляет в Европу, — то с этого момента ситуация должна начать улучшаться», — сказал глава Litgrid.

Аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs прогнозируют, что к концу первого квартала следующего года, учитывая типичные зимние погодные условия, оптовая цена на газ в Европе снизится до 100 евро за МВтч.

План ускорения синхронизации ЛЭП

В течение ближайших шести месяцев электропередающие компании стран Балтии и Польши должны подготовить технические исследования, необходимые для создания плана ускорения синхронизации их сетей с Европой – это станет основой для политического решения о более близкой дате синхронизации, чем конец 2025 года, как планируется сейчас. Об этом сообщил министр энергетики Дайнюс Крейвис после встречи в Вильнюсе на минувшей неделе с министром климата и окружающей среды Польши Анной Москвой, сообщает министерство.

«Ускорение синхронизации особенно актуально в условиях военной агрессии России в Украине, так как возрастает вероятность односторонних действий России в отношении энергосистем стран Балтии», — отметил в пресс-релизе Д. Крейвис. План ускорения синхронизации подготовлен в формате Плана объединения Балтийского энергетического рынка (BEMIP). В Литве уже выполнено более 45 % работ, завершено 6 проектов, необходимых для синхронизации.

Испытания электросистемы Литвы откладываются

В связи со сложной ситуацией на рынке электроэнергии и для обеспечения максимальной пропускной способности линий электропередачи между странами региона литовский оператор системы электропередачи Litgrid решил отложить запланированные на сентябрь испытания изолированной работы электросистемы страны.

Новая дата испытаний выяснится после согласования с региональными партнерами, сообщила компания на минувшей неделе.

Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис, говорит, что время тестирования изменено в первую очередь потому, что ограничение пропускной способности соединений ЛЭП во время тестирования повлияет на цены на электроэнергию. «Во-вторых, мы планируем расширить масштабы испытаний. Мы также надеемся, что к испытаниям присоединятся региональные партнеры», — говорится в сообщении Р. Масюлиса. Третьей причиной, по его словам, является экономия средств: «Мы ожидаем, что ко времени испытаний цены на электроэнергию вернутся к нормальным показателям, а затраты на испытания будут ниже», — добавил он.

Компания провела два важных теста: первый изолированный тест части литовской системы был успешно проведен в 2020 году, а в 2021 году Litgrid совместно с польским PSE провел тест аварийной поддержки через расширенную перемычку LitPol Link.

Синхронизацию с европейскими сетями планируется завершить к 2025 году, до этого все страны Балтии должны провести совместную проверку изолированной работы, в ходе которой Литва, Латвия и Эстония образуют один энергетический изолированный «остров».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ