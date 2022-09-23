Расходы сотрудников на удаленке

Дистанционной признается работа, направленная на выполнение трудовых функций сотрудником: вне места нахождения работодателя; вне стационарного рабочего места сотрудника; вне территории, которая прямо или косвенно находится под контролем работодателя. Одной из особенностей удаленной работы является использование сотрудником в том числе личного или арендованного имущества, кроме того, у специалистов увеличиваются расходы на электричество, мобильную связь и другие затраты.
Реагируя на намерения правительства переложить бремя энергосбережения на плечи жителей, фракция Демократического союза «Во имя Литвы» в Сейме вносит на рассмотрение поправки в Трудовой кодекс, сообщает пресс-служба партии. В поправках предусматривается обязанность работодателей во всех случаях после согласования с работником относительно удаленной работы на дому компенсировать ему возросшие расходы на электроэнергию, отопление, воду и т. д.
«В Литве мы столкнулись с критической энергетической ситуацией, и из-за инфляции цены на электроэнергию, отопление, воду, товары и услуги первой необходимости постоянно растут. Наступающую зиму и жители, и бизнес ждут с большим волнением. К сожалению, правительство стремится переложить бремя энергосбережения на плечи жителей, предлагая им работать из дома. Таким образом, расходы на удаленную работу ложатся на самого человека», — отметил Лукас Савицкас, староста фракции, заместитель председателя Демократического союза «Во имя Литвы».
Законопроект направлен на то, чтобы вменить в обязанность работодателям компенсировать не только расходы, связанные с использованием имеющихся у работника средств или приобретением, установкой и использованием средств труда, но и в обязательном порядке согласовывать и компенсировать возросшие расходы на интернет, услуги связи, электричество, отопление и воду, используемые для рабочих целей.
По словам члена Сейма, инициировавшего законопроект, председателя Комиссии по борьбе с коррупцией Альгирдаса Стончайтиса, если работник при удаленной работе несет дополнительные расходы, связанные с работой, они должны быть компенсированы.
«Действующий Трудовой кодекс предусматривает: если сотрудник, работая удаленно, несет дополнительные расходы, связанные с его работой, приобретением, установкой и использованием средств труда, они должны быть возмещены. Однако действующее правовое регулирование является более благоприятным для работодателей, так как не перечисляет, какие понесенные расходы должны быть согласованы и компенсированы во всех случаях дистанционной работы. Поэтому, несмотря на то что работники часто несут дополнительные расходы, они не получают никакой компенсации», — отметил представитель фракции Демократического союза «Во имя Литвы» в Сейме Альгирдас Стончайтис.
Возмещение расходов на удаленную работу применяют Латвия, Польша, Испания, Хорватия, Португалия, Франция, Словакия, Словения и другие страны.