Расходы сотрудников на удаленке

«В Литве мы столкнулись с критической энергетической ситуацией, и из-за инфляции цены на электроэнергию, отопление, воду, товары и услуги первой необходимости постоянно растут. Наступающую зиму и жители, и бизнес ждут с большим волнением. К сожалению, правительство стремится переложить бремя энергосбережения на плечи жителей, предлагая им работать из дома. Таким образом, расходы на удаленную работу ложатся на самого человека», — отметил Лукас Савицкас, староста фракции, заместитель председателя Демократического союза «Во имя Литвы».

Законопроект направлен на то, чтобы вменить в обязанность работодателям компенсировать не только расходы, связанные с использованием имеющихся у работника средств или приобретением, установкой и использованием средств труда, но и в обязательном порядке согласовывать и компенсировать возросшие расходы на интернет, услуги связи, электричество, отопление и воду, используемые для рабочих целей.

По словам члена Сейма, инициировавшего законопроект, председателя Комиссии по борьбе с коррупцией Альгирдаса Стончайтиса, если работник при удаленной работе несет дополнительные расходы, связанные с работой, они должны быть компенсированы.

«Действующий Трудовой кодекс предусматривает: если сотрудник, работая удаленно, несет дополнительные расходы, связанные с его работой, приобретением, установкой и использованием средств труда, они должны быть возмещены. Однако действующее правовое регулирование является более благоприятным для работодателей, так как не перечисляет, какие понесенные расходы должны быть согласованы и компенсированы во всех случаях дистанционной работы. Поэтому, несмотря на то что работники часто несут дополнительные расходы, они не получают никакой компенсации», — отметил представитель фракции Демократического союза «Во имя Литвы» в Сейме Альгирдас Стончайтис.

Возмещение расходов на удаленную работу применяют Латвия, Польша, Испания, Хорватия, Португалия, Франция, Словакия, Словения и другие страны.