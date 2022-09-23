Пошатнувшиеся стандарты служебной этики 

По словам представителя фракции, заместителя председателя Комитета Сейма по образованию и науке, профессора, габилитированного доктора Вилии Таргамадзе, таким образом, вице-министр поддалась косвенному давлению руководства учреждения.

«Возникает вопрос, может ли она прозрачно и профессионально курировать сферу профессионального обучения. И особенно сейчас, когда Минобразования оптимизирует сеть учреждений профессионального образования. Нельзя отрицать, что эта реорганизация не затрагивает многих заинтересованных сторон, особенно субъектов бизнеса», — сказала В. Таргамадзе.

В ходе вышеупомянутой встречи вице-министр А. Кудараускене раскрыла больше фактов о том, что происходило в центре профессионального обучения им. короля Миндаугаса. Как заявила вице-министр, сотрудники этого центра получали квалификацию и не по одному разу, и цифра «шокирующая».

«Вице-министр шокирована масштабами такого обучения, но как ни в чем не бывало такими квалификационными «бумажками» она наполняла ящики своего стола. Какова цена слов консерваторов о том, что они проводят ценностную государственную политику? Трудно понять, как такой человек может работать на высших должностях министерства, которое несет прямую ответственность за культуру и качество образования, а его сотрудники должны подавать пример нашему молодому поколению и людям старшего возраста, стремящимся к получению образования», — отметила член Сейма Лайма Нагене.

По словам депутата Л. Нагене, несмотря на то что в Министерстве образования, науки и спорта предыдущего созыва было что исправлять, по крайней мере, руководящий состав старался придерживаться самых высоких стандартов служебной этики и морали.

«Вспомним случай, когда во время руководства министра Альгирдаса Монкявичюса выяснилось, что заместитель министра по надзору за общим образованием Моника Билотене получила заключение Главной комиссии по служебной этике о том, что, работая директором Национального агентства по оценке школ, она нарушила правило касательно общественных и частных интересов. Вице-министр, сохраняя самые высокие морально-политические требования, приняла достойное решение — ушла в отставку со своей должности. Ее просьбу тогда министр удовлетворил», — вспоминает Л. Нагене.

Однако, по мнению парламентариев, действующий министр образования, науки и спорта, делегированный консерваторами, Юргита Шюгждинене ведет себя прямо противоположным образом – она продолжает держать в своей политической команде вице-министра Агне Кудараускене и доверяет ей реорганизацию профессионального обучения.

«А в этой реорганизации существует много неопределенностей. Неизвестно, по каким критериям происходит объединение тех или иных школ, как организован принцип «одного окна», как сложится судьба центров профессионального обучения, кто станет их участниками и т.д. Мы написали министру образования, науки и спорта Юргите Шюгждинене. Ждем от нее ответов относительно дальнейшей работы замминистра в министерстве. Тогда станет ясно, чего стоит прозрачная и нравственная политика этого министерства», — подчеркивает профессор, габилитированный доктор В. Таргамадзе.

Вилия Таргамадзе, заместитель председателя Комитета по образованию и науке Сейма Литвы