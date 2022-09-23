Не тяните с покупкой

Согласно новому порядку в аптечке должны быть: одноразовые маски для защиты лица от дыхания/маска для реанимирования, быстрые маски первой помощи (2 шт.), одноразовые гипотермические (охлаждающие) пакеты (2 шт.), жгут-турникет для остановки сильных кровотечений, применяемый на руках или на ногах (2 шт.). В комплекте также должны быть ножницы для оказания первой помощи, одноразовые медицинские перчатки, специальное одеяло и описание процесса оказания помощи, инструкция. Новая автоаптечка стоит от 37 евро.

Провизор аптеки рекомендует водителям изучить инструкцию, чтобы знать, как пользоваться разными вещами из аптечки.

«Больше всего вопросов вызывает использование турникета для остановки кровотечений на руках и ногах. Люди боятся, что не смогут им воспользоваться. Мы рекомендуем прочитать прилагающиеся документы, инструкцию. Хуже всего, когда люди приобретают аптечку и даже не открывают ее, просто кладут в багажник. В таком случае, если произойдет несчастье, все эти вещи не будут представлять никакой ценности», – сказала провизор.

Понятно, водителей обескураживает масса разных бинтов и пластырей, но они нужны для ран. Важно знать, что стерильные эластичные бинты используют для бинтования больших кровоточащих ран, а стерильные бинты — для небольших, поверхностных ран, треугольный бинт нужен для иммобилизации верхних конечностей.

Провизор также заметила, что в случае несчастья все равно надо звонить по номеру 112, а специалисты службы скажут, что делать до приезда врачей.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ