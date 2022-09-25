Угроза банкротств

Заместитель директора Службы занятости Гитис Дарулис говорит, что, если экономическая ситуация из-за кризиса энергоресурсов не изменится, количество уведомлений об увольнениях может увеличиться.

«Сложилась парадоксальная ситуация на рынке труда. В августе почти на 30% увеличился спрос на рабочую силу — целых 36 тыс. предложений на платформе свободных рабочих мест. В то же время мы видим большее количество увольнений», — сказал для пресс-релиза Г. Дарулис.

По его словам, в этом году больше всего работников будут увольнять производственные, транспортные и складские предприятия, такие как LTG Cargo (1207), Lietuvos pastas (592), LTG Infra (469), Lietuvos gelezinkeliai (274), Kaisiadoriu paukstynas (395), Терминал насыпных грузов (Biriu kroviniu terminalas)(136).

Lifosa останавливает производство

Литовский завод фосфорных удобрений Lifosa, находящийся под санкциями и под контролем временного администратора, на минувшей неделе во второй раз в этом году временно остановил производство. В компании заявляют, что это произошло из-за нехватки одного из основных видов сырья — аммиака — и резкого роста цен на природный газ.

Планируется, что после достижения договоренности с поставщиками аммиака о необходимом количестве предприятие возобновит свою деятельность в ноябре. Во время временной остановки производства большинство рабочих будут выполнять работы по уборке и ремонту, а в простой запланировано отправить немного людей.

Председатель профсоюза Lifosa Кястас Шлама сообщил BNS, что руководство обещает выплачивать работникам две трети их средней зарплаты за время простоя.

Из-за западных санкций против России деятельность Lifosa впервые была приостановлена ​​с 10 апреля по 7 августа. Тогда, в мае-июне, большая часть сотрудников компании была отправлена в простой.

После объявления Евросоюзом санкций в отношении близкого к Кремлю российского олигарха Андрея Мельниченко 9 марта счета Lifosa были заморожены, а 10 апреля компания приостановила свою деятельность. 24 мая в компании начал работать временный администратор, в задачу которого входит обеспечение деятельности компании без нарушения международных санкций.

По данным Фонда социального страхования, в настоящее время в компании работают 916 сотрудников, до введения санкций их было 1030.

Портрет потенциального банкрота

С марта 2013 года, когда в Литве вступил в силу Закон о банкротстве физических лиц, обанкротились 1054 жителя. Более половины из них мужчины, в основном 45-55 лет. С 2019 года после упрощения процедуры объявления банкротства в Литве ежегодно становятся банкротами более 200 человек. По данным бюро кредитных историй Creditinfo Lietuva, в этом году за восемь месяцев неплатежеспособными были признаны 122 жителя.

Глава юридического отдела Creditinfo Lietuvos Довиле Крикщюкайте говорит, что вначале закон был сложным и редко применялся, поэтому банкротств резидентов было относительно немного. «Однако сейчас у нас уже есть практика применения этого закона, поэтому число резидентов, признанных неплатежеспособными, за последние годы увеличилось до 6 раз», — отметила в сообщении Д. Крикщюкайте.

Как говорится в сообщении, 58% (614) более чем из 1 тыс. банкротов были мужчины и 42% (440) женщины.

Анализ показал, что чаще всего банкротом объявляют людей в возрасте 45-55 лет — они составляют почти треть (32,7%) всех обанкротившихся. 29,8% в возрастной группе 35-45 лет, а моложе 25 лет было только двое.

Почти за 10 лет уменьшилось не только общее количество банкротных долгов, но и их средний размер. Например, в 2013 году у 10 таких людей было в общей сложности 163 долга, а их средняя сумма превышала 184 тыс. евро, а в этом году у 122 банкротов было 137 долгов, средний из которых не достигал 100 тыс. евро.

За это время банкроты накопили более 428 млн евро долга, из которых 92% (более 393 млн евро) состояла из непогашенных сумм перед банками, почти 9 млн они были должны различным иностранным инвесторам, 7 млн евро — кредитным униям, 3,2 млн евро — лизинговым компаниям и специализированным банкам.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ