Скандал с учебниками по русскому языку 

«Поэтому мы просим городские отделения образования обеспечить изъятие этих учебников из учебного процесса, а не их хранение в школьных библиотеках и языковых кабинетах», — говорится в письме.

По словам представителей министерства, письмо призвано внести ясность в адрес учреждений, которые решили не использовать учебники, но хранить их.

Министерство решило отказаться от этих учебников в учебной программе после сообщений СМИ (радиостанция LRT. – Ред.) о том, что учебное пособие для учащихся 6-12 классов, которые в настоящее время выбирают русский язык, предлагает путешествовать по России, посетить оккупированный Крым и представляет страну, которая продолжает войну в Украине, как привлекательное демократическое государство.

Министерство также напоминает, что информация обо всех учебниках этой серии удалена из базы учебников информационной системы портала образования. Министерство рекомендует школам и учителям выбирать учебники русского языка или другие учебные пособия других издательств.

По данным Министерства образования, в настоящее время в Литве имеется 21 учебник русского языка, предназначенный как для изучающих русский как родной, так и как иностранный язык. Министерство обязало Национальное агентство по образованию провести ревизию всех учебников русского языка — родного и иностранного — используемых в настоящее время в школах. Всего будет проверен 21 учебник: 8 для преподавания родного языка (русского) и 13 для преподавания иностранного языка.

Кроме того, будут пересмотрены и другие российские учебники, заявила министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене. Об этом она сообщила журналистам после встречи с издателями учебников.

«Мы конкретно договорились, что издательства в течение двух недель пересмотрят все изданные ими учебники, чтобы не было таких ситуаций, как с этим изданием», — сказала Ю. Шюгждинене.

Более 110 тысяч, или 75%, учащихся 6-12 классов выбрали русский язык в качестве второго иностранного языка.

Фото BNS/Томаса Урбялениса*