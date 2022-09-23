Многонациональный Вильнюс

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Каждый десятый житель – иностранец

Недавно в Вильнюсе впервые был проведен фестиваль «Open Vilnius’22» – мероприятие для иностранных граждан, проживающих в столице. В фестивале приняли участие почти 500 человек. Хотя причины их выбора Вильнюса в качестве места жительства были разными, но при интеграции в жизнь столицы все они сталкивались с похожими проблемами.

Первый фестиваль собрал целый букет похвал в адрес Вильнюса – в основном столица нравится иностранцам за ее компактность, зелень, уют, дружелюбие и отзывчивость горожан. Однако, по мнению многих, быстро найти друзей и вписаться в местное сообщество – задача не из легких.

Руководитель Вильнюсского городского агентства по развитию туризма и бизнеса «Go Vilnius» Инга Романовскене говорит, что идея такого фестиваля была продиктована местными иностранцами. Этим летом агентством «Go Vilnius» был проведен опрос иностранцев, живущих в столице. Опрос показал, что иностранному гражданину, не владеющему литовским языком, трудно интегрироваться в вильнюсское общество, и хотя 4 из 5 иностранцев довольны своей жизнью в столице, некоторые из вновь прибывших все еще сталкиваются с различными проблемами. Иностранные граждане часто испытывают трудности с поиском работы, жилья, услуг, и, что самое главное, им не хватает возможностей для изучения литовского языка и интеграции в местное сообщество. Однако при сравнении результатов прошлогоднего и последнего опроса видны положительные изменения.

«Последние статистические данные показывают, что свое место жительства в Вильнюсе задекларировали более 61 тысячи иностранцев – это означает, что каждый десятый житель Вильнюса прибыл сюда из-за рубежа. Иностранные граждане приезжают в Вильнюс не только работать, но и жить со своими семьями. Естественно, что приезжие пользуются всеми услугами, ищут возможности для получения образования. Мы хотим, чтобы каждый человек, приезжающий в Вильнюс, чувствовал себя желанным гостем, чтобы ему было легче интегрироваться не только в рабочую среду, но и в деятельность местных сообществ, чтобы он чувствовал себя в столице как дома», – говорит Агне Камара, руководитель Центра услуг по релокации и интеграции иностранных граждан «International House Vilnius».

По ее словам, «International House Vilnius» уже предпринял ряд инициатив по интеграции иностранных граждан в вильнюсское сообщество. Например, программа наставничества «BeFriend Vilnius» помогла украинцам быстрее и легче подружиться с жителями города и завести местных друзей. Стать наставником или зарегистрироваться для поиска наставника может каждый житель Вильнюса. Успех программы привел к ее расширению за счет включения в программу других иностранных граждан, приехавших в Литву, а фестиваль «Open Vilnius’22» дал им возможность встретиться с местными жителями, поделиться своим опытом и почерпнуть вдохновение друг у друга.

Центр услуг по релокации и интеграции иностранных граждан «International House Vilnius» был учрежден в 2021 году. Это совместная инициатива Вильнюсского городского агентства по развитию туризма и бизнеса «Go Vilnius» и программы привлечения талантов «Work in Lithuania», которая поощряет высококвалифицированных специалистов делать карьеру в Литве. Объединив услуги основных учреждений в одном месте, «International House Vilnius» уже помог более 10 тысячам иностранных граждан, которые решили работать и жить в столице.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt