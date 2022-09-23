Знакомство с культурой через танец

Фото BNS/ Юлюса Калинскаса

Ромы – самое многочисленное национальное меньшинство в Европе, насчитывает 10-12 млн, однако в Литве их община постоянно сокращается. В отношении ромов существуют разные стереотипы, но чаще всего при упоминании о них вспоминают танцы и песни.

Вильнюсцев и гостей столицы приглашают принять участие в уроках ромских танцев. Уроки пройдут в школе танца Low Air, на проспекте Гядимино, 2A, в Вильнюсе. Здесь научат чувствовать музыку так, как ее воспринимают ромы, также познакомят с движениями традиционного танца. Занятия бесплатные.