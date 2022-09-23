TOP,Транспорт

Опасная осень: животные на дороге

Фото: pixabay.com

Каждый год, когда рано темнеет, начинает казаться, что лесные животные все чаще выходят на дорогу. Почему это так?

Во-первых, следует учитывать, что большая часть наших млекопитающих активна именно с наступлением заката и в сумерках. Недавнее телеметрическое исследование лосей, заказанное Департаментом шоссейных дорог, показало, что большинство переходов дороги происходит либо ночью, либо ранним утром. Если летом к наступлению темноты большинство людей уже совершило все свои повседневные поездки, то осенью и зимой поездка домой выпадает именно на то время, когда лесные животные тоже передвигаются. И если дорога пролегает через лес, то повышается риск встречи с диким животным.

реклама

Во-вторых, следует констатировать, что с наступлением осени многие дикие животные начинают больше передвигаться в принципе, из-за чего чаще переходят дороги. Например, уже в конце августа у лосей начинается гон, а особенно активными в поисках невесты самцы становятся в сентябре. Есть и животные поменьше, например, лисы и енотовидные собаки, которых с наступлением осени тоже можно чаще обычного увидеть на обочине дороги – весенние щенки подросли и ищут себе новое место обитания.

Третий фактор, который заставляет лесных животных быть более подвижными, это начало сезона охоты с собаками и облавами. Если чаще всего лесные животные перебегают дорогу в темноте, но во время облавы следует оставаться внимательным и в дневное время. Но ситуации, когда спасающееся от облавы животное выбегает на дорогу, все-таки довольно редки. Охотники стараются избегать дорог для обеспечения собственной безопасности, безопасности охотничьих собак и участников дорожного движения.

В-четвертых, в осенний период дороги массово пересекают отправляющиеся в места зимовки лягушки, которые часто погибают из-за интенсивного движения. Такие места привлекают и мелких хищников, которые, обедая на проезжей части, сами попадают под машину. Если мертвых лягушек и зверей не убирать с дороги, то она может превратиться в обеденный стол для падальщиков, которые, в свою очередь, тоже представляют большую угрозу для движения. Такими «уборщиками падали» в первую очередь являются вороны, енотовидные собаки и лисы, а также кабаны, медведи, волки и орлы.

Таким образом, с наступлением осени и с приближением зимы за рулем нужно быть особенно внимательным и помимо ситуации на дороге следить за тем, что происходит на обочине. Может, именно там какое-нибудь лесное животное готовится перейти дорогу… Стоит снизить скорость, потому что именно это значительно уменьшает риск столкновения.

На дорогах каждый год гибнут тысячи животных. Если столкновения с парнокопытными распространены, то крупные хищники гибнут на дорогах довольно редко. 

Для предотвращения столкновения с лесным животным на шоссе:

⬥Всегда сохраняйте бдительность и выбирайте скорость, соответствующую дорожным условиям. Чем выше скорость, тем меньше времени останется, чтобы среагировать на неожиданно выбежавшее на дорогу животное. Учитывайте суточные и сезонные периоды угрозы – это сумерки и темное время, а также весна и осень, когда наступает период активности крупных диких животных. Видимость падает еще больше в тумане и во время дождя!

⬥Обращайте внимание на знаки, предупреждающие о животных! Они установлены в местах, где произошли ДТП с участием диких животных, либо известно, что это важное для них место перехода дороги. В местах, отмеченных дорожными знаками «Дикие животные», действовать очень внимательно, а заметив животное, стоящее на обочине, проезжать мимо него очень осторожно и медленно – не мигать фарами, не подавать звуковой сигнал, т. к. поведение ослепленного и испуганного животного может быть совершенно непредсказуемым и очень опасным.

⬥Следите за обочинами и канавами, особенно на лесных отрезках шоссе. Так вы заметите животное еще до того, как оно выйдет на дорогу, и у вас останется больше времени, чтобы избежать столкновения.

⬥Заметив выбежавшее на дорогу животное, включите аварийные огни и сбросьте скорость, при необходимости остановитесь. Не сигнальте, потому что это может напугать животное и его поведение может стать непредсказуемым.

⬥Учитывайте, что за первым животным может следовать второе! Кабаны и косули часто передвигаются стадами. Лоси тоже могут ходить парами. 

Рекомендации после столкновения с диким животным:

⬥Остановитесь и включите аварийные огни.

⬥Если есть пострадавшие, сообщите об этом по телефону экстренной помощи 112.

⬥Если погибло или пострадало животное, сообщите инспекции по окружающей среде по дежурному телефону 8 5 273 2995. Перед звонком постарайтесь установить вид животного, определить максимально точное место происшествия либо при помощи смарт-устройства (приложение Waze или аналогичное), либо при помощи описания характерных признаков места (километровые столбики, автобусная остановка), затем передайте собранную информацию. Чем точнее она будет, тем быстрее смогут среагировать охотники в ситуации, когда погибшее животное нужно быстро убрать с дороги.

⬥Если погибший дикий зверь, которого подвела его сила и смелость, остается лежать на дороге, создавая опасность, попытайтесь его убрать с дороги собственными силами до того, как на него наедет следующая машина.

⬥Если животное само ушло с дороги, но понятно, что оно получило травму, то об этом нужно все так же сообщить по телефону, предоставив описание соответствующего места происшествия.

⬥Если кому-то захотелось мяса, то поверьте: дикое животное, погибшее подобным образом, из-за пережитого огромного стресса не пригодно для употребления в пищу человеком, а туша будет вся в кровоизлияниях. Погибшим зверем будут питаться другие дикие животные, которые едят мясо. Охотники, отвечающие за конкретный регион, знают укромные места вдали от населенных пунктов и дорог, куда можно отвезти такую тушу.

⬥ Кстати, если произойдет авария, водитель не имеет права забирать погибшее животное. По закону за это грозит штраф.

Полицейские призывают водителей быть более осторожными и по возможности использовать дополнительные средства для отпугивания животных, например, ультразвуковые свистки. Это небольшое устройство, которое легко крепится к переднему бамперу или боковому зеркалу автомобиля, которое при попадании в него воздушного потока начинает излучать ультразвук, который человек не слышит, а животных, находящихся у дороги, оно заставляет насторожиться и не приближаться. Прибор начинает излучать ультразвук, когда автомобиль достигает скорости 30–40 км/ч. 

Специальная информационная система

Вскоре о выбегающих на дорогу животных водителей будет предупреждать специальная информационная система, сообщает LNK. Ее уже установили в Каунасском районе. Чтобы избежать столкновения с животными, каунасцы разработали прибор, информирующий водителей о приближении животного к дороге. Прибор белого цвета, его сложно даже заметить на придорожных столбиках. Он реагирует на движущиеся теплые тела. Водители, увидев красный свет у дороги, должны притормозить — это значит, что к дороге приближается животное.

Прибор фиксирует животное на расстоянии 50 м. Он уже прошел испытания, датчики установлены в Каунасском районе. По оценке Литовской дирекции автомобильных дорог, этот прибор — более дешевая альтернатива установке заборов вдоль дорог. Один датчик стоит около 80 евро. Новые датчики на дорогах Литвы могут широко использоваться примерно через год.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.