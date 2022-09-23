Опасная осень: животные на дороге

Во-вторых, следует констатировать, что с наступлением осени многие дикие животные начинают больше передвигаться в принципе, из-за чего чаще переходят дороги. Например, уже в конце августа у лосей начинается гон, а особенно активными в поисках невесты самцы становятся в сентябре. Есть и животные поменьше, например, лисы и енотовидные собаки, которых с наступлением осени тоже можно чаще обычного увидеть на обочине дороги – весенние щенки подросли и ищут себе новое место обитания.

Третий фактор, который заставляет лесных животных быть более подвижными, это начало сезона охоты с собаками и облавами. Если чаще всего лесные животные перебегают дорогу в темноте, но во время облавы следует оставаться внимательным и в дневное время. Но ситуации, когда спасающееся от облавы животное выбегает на дорогу, все-таки довольно редки. Охотники стараются избегать дорог для обеспечения собственной безопасности, безопасности охотничьих собак и участников дорожного движения.

В-четвертых, в осенний период дороги массово пересекают отправляющиеся в места зимовки лягушки, которые часто погибают из-за интенсивного движения. Такие места привлекают и мелких хищников, которые, обедая на проезжей части, сами попадают под машину. Если мертвых лягушек и зверей не убирать с дороги, то она может превратиться в обеденный стол для падальщиков, которые, в свою очередь, тоже представляют большую угрозу для движения. Такими «уборщиками падали» в первую очередь являются вороны, енотовидные собаки и лисы, а также кабаны, медведи, волки и орлы.

Таким образом, с наступлением осени и с приближением зимы за рулем нужно быть особенно внимательным и помимо ситуации на дороге следить за тем, что происходит на обочине. Может, именно там какое-нибудь лесное животное готовится перейти дорогу… Стоит снизить скорость, потому что именно это значительно уменьшает риск столкновения.

На дорогах каждый год гибнут тысячи животных. Если столкновения с парнокопытными распространены, то крупные хищники гибнут на дорогах довольно редко.

Для предотвращения столкновения с лесным животным на шоссе:

⬥Всегда сохраняйте бдительность и выбирайте скорость, соответствующую дорожным условиям. Чем выше скорость, тем меньше времени останется, чтобы среагировать на неожиданно выбежавшее на дорогу животное. Учитывайте суточные и сезонные периоды угрозы – это сумерки и темное время, а также весна и осень, когда наступает период активности крупных диких животных. Видимость падает еще больше в тумане и во время дождя!

⬥Обращайте внимание на знаки, предупреждающие о животных! Они установлены в местах, где произошли ДТП с участием диких животных, либо известно, что это важное для них место перехода дороги. В местах, отмеченных дорожными знаками «Дикие животные», действовать очень внимательно, а заметив животное, стоящее на обочине, проезжать мимо него очень осторожно и медленно – не мигать фарами, не подавать звуковой сигнал, т. к. поведение ослепленного и испуганного животного может быть совершенно непредсказуемым и очень опасным.

⬥Следите за обочинами и канавами, особенно на лесных отрезках шоссе. Так вы заметите животное еще до того, как оно выйдет на дорогу, и у вас останется больше времени, чтобы избежать столкновения.

⬥Заметив выбежавшее на дорогу животное, включите аварийные огни и сбросьте скорость, при необходимости остановитесь. Не сигнальте, потому что это может напугать животное и его поведение может стать непредсказуемым.

⬥Учитывайте, что за первым животным может следовать второе! Кабаны и косули часто передвигаются стадами. Лоси тоже могут ходить парами.

Рекомендации после столкновения с диким животным:

⬥Остановитесь и включите аварийные огни.

⬥Если есть пострадавшие, сообщите об этом по телефону экстренной помощи 112.

⬥Если погибло или пострадало животное, сообщите инспекции по окружающей среде по дежурному телефону 8 5 273 2995. Перед звонком постарайтесь установить вид животного, определить максимально точное место происшествия либо при помощи смарт-устройства (приложение Waze или аналогичное), либо при помощи описания характерных признаков места (километровые столбики, автобусная остановка), затем передайте собранную информацию. Чем точнее она будет, тем быстрее смогут среагировать охотники в ситуации, когда погибшее животное нужно быстро убрать с дороги.

⬥Если погибший дикий зверь, которого подвела его сила и смелость, остается лежать на дороге, создавая опасность, попытайтесь его убрать с дороги собственными силами до того, как на него наедет следующая машина.

⬥Если животное само ушло с дороги, но понятно, что оно получило травму, то об этом нужно все так же сообщить по телефону, предоставив описание соответствующего места происшествия.

⬥Если кому-то захотелось мяса, то поверьте: дикое животное, погибшее подобным образом, из-за пережитого огромного стресса не пригодно для употребления в пищу человеком, а туша будет вся в кровоизлияниях. Погибшим зверем будут питаться другие дикие животные, которые едят мясо. Охотники, отвечающие за конкретный регион, знают укромные места вдали от населенных пунктов и дорог, куда можно отвезти такую тушу.

⬥ Кстати, если произойдет авария, водитель не имеет права забирать погибшее животное. По закону за это грозит штраф.

Полицейские призывают водителей быть более осторожными и по возможности использовать дополнительные средства для отпугивания животных, например, ультразвуковые свистки. Это небольшое устройство, которое легко крепится к переднему бамперу или боковому зеркалу автомобиля, которое при попадании в него воздушного потока начинает излучать ультразвук, который человек не слышит, а животных, находящихся у дороги, оно заставляет насторожиться и не приближаться. Прибор начинает излучать ультразвук, когда автомобиль достигает скорости 30–40 км/ч.

Специальная информационная система

Вскоре о выбегающих на дорогу животных водителей будет предупреждать специальная информационная система, сообщает LNK. Ее уже установили в Каунасском районе. Чтобы избежать столкновения с животными, каунасцы разработали прибор, информирующий водителей о приближении животного к дороге. Прибор белого цвета, его сложно даже заметить на придорожных столбиках. Он реагирует на движущиеся теплые тела. Водители, увидев красный свет у дороги, должны притормозить — это значит, что к дороге приближается животное.

Прибор фиксирует животное на расстоянии 50 м. Он уже прошел испытания, датчики установлены в Каунасском районе. По оценке Литовской дирекции автомобильных дорог, этот прибор — более дешевая альтернатива установке заборов вдоль дорог. Один датчик стоит около 80 евро. Новые датчики на дорогах Литвы могут широко использоваться примерно через год.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ