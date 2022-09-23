Остановлены взрывные работы

Пресс-секретарь вильнюсской полиции Юлия Самороковская сказала, что «в пятницу из-за взрывов поступили два заявления жителей: одно — в связи с выбитым стеклом в машине, другое — жалоба на дискомфорт во время взрыва. В 9.43 на ул. Озо, 25 сообщили, что взрывной волной выбито стекло в автомобиле BMW», – сказала Ю. Самороковская. Когда приехала полиция, мужчина сказал, что у него претензий нет, поскольку он уже договорился с ответственными работниками компании о возмещении ущерба, сообщает BNS.

Компания по демонтажным работам BDT на минувшей неделе сообщала, что во время взрывных работ, проводимых неделю тому назад, за пределы стройплощадки могли улететь обломки бетона. По словам вице-мэра В.Бенкунскаса, жалобы поступили из четырех домов, два из них были повреждены. После этого работы были остановлены, однако потом было решено взорвать заложенную в понедельник взрывчатку, потому что иным способом убирать ее было опасно. Вице-мэр отметил, что вся ответственность за взрывные работы лежит на концессионере – фонде BaltCap. Он и выясняет ситуацию.

Взрывать конструкции было решено, чтобы ускорить работы по их демонтированию. На этом месте в следующем году должны начать строительство национального стадиона. Снос конструкций национального стадиона, которые стоят с 1993 года, начался в январе. По словам представителей компании, выполняющей демонтажные работы, почти все отходы — 99% — используют в другом месте. Бетон используют на других стройках, как и металлоконструкции. Это позволит снизить расходы на строительство.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt