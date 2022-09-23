Вас обрызгал автомобиль…

Читательница рассказала, что неприятность случилась с ней в дождливый день на автобусной остановке. По словам женщины, автомобиль, проезжавший мимо на высокой скорости, окатил ее водой так, что одежда промокла. Инга спрашивает, не следует ли в таких случаях штрафовать водителей за хулиганское вождение.

Пешеход вправе обратиться в полицию

Представитель Литовской службы дорожной полиции Дайва Жилинске поясняет, что человек, которого обрызгал проезжающий мимо автомобиль, действительно вправе обратиться в полицию, чтобы потребовать возмещения причиненного морального и материального ущерба. «В данном случае пешеход имеет право обратиться в полицию. В ПДД такая ситуация не оговорена, каждый случай рассматривается индивидуально, выясняются все обстоятельства. За совершенный проступок – нарушение Правил дорожного движения – лицо может быть привлечено к ответственности», – говорит представитель полиции.

Каждый человек может написать жалобу из-за такого поведения водителей, но Д. Жилинске отмечает, что заявлений по поводу аналогичных инцидентов в Литовскую службу дорожной полиции пока не поступало.

Что еще должны знать пешеходы

Если человек, которого обрызгало водой или грязью из-под колес проезжавшего мимо автомобиля, решит обратиться в полицию, он должен представить подробное описание обстоятельств случившегося.

«Обращаясь в полицию, полагается указать дату, время, место происшествия (случая), государственный номер транспортного средства, изложить обстоятельства (если они были зафиксированы, предъявить видеоматериал).

Сотрудник полиции, проводящий расследование административного нарушения, в кратчайшие сроки обязан принять меры для всестороннего объективного выяснения всех его обстоятельств, то есть собрать доказательства. Если полицейский решает не составлять протокол об административном правонарушении, можно обратиться в суд», – говорит Д. Жилинске. Она также напоминает, что участники движения должны соблюдать все требования ПДД, не создавать опасность для других участников движения и их имущества. Нельзя забывать и об уважении друг к другу, внимательности, именно об этом говорится в пункте 4 ПДД.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ