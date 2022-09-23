Путешествие во времени на велосипеде

Задача ежегодной Недели мобильности — призвать жителей городов хоть ненадолго отказаться от автомобилей и пересесть на более экологичный транспорт. Например, общественный — или на велосипеды, самокаты и др. По некоторым данным, в этом году для участия в Европейской неделе мобильности (она проходит с 16 по 22 сентября) зарегистрировались почти 600 европейских городов. В их число входит и столица нашей страны.

Протяженность нового маршрута — почти 10 километров. Он приглашает посмотреть на юбилейную столицу с нового ракурса — двухколесного.

«Такого велосипедного маршрута в истории еще не было. Крутя педали, вы не покинете пределы столицы, однако отправитесь в путешествие через все века Вильнюса — от основания города до наших дней. А траектория движения по 30 остановкам с отдельными историями на карте соединится в цифры наступающего юбилея столицы — 700», — рассказывает координатор проекта Neakivaizdinis Vilnius, сотрудник столичного самоуправления Соната Гришкене.

Маршрут по велосипедным дорожкам

«700-й маршрут» ведет не только по интересным, но и по вновь обустроенным улицам Вильнюса, передвигаться по которым на велосипеде с каждым годом все удобнее. Путешественники проедут по улице Т. Шевченкос, где теперь появились удобные пространства для пешеходов и велосипедистов. А также — по магистральной красной асфальтовой дорожке, которая совсем недавно протянулась по улице Альгирдо.

По словам Йонаса Симутиса, сотрудника JUDU, протяженность сети велосипедных дорожек в Вильнюсе уже превышает 130 км. А по качественным асфальтовым велосипедным дорожкам уже можно добраться до большей части городских территорий. За последние годы появились велосипедные дорожки на участках улиц Альгирдо, Гяляжинкяле, Жальгире. В этом году строительство дорожек ведется на улицах Т. Нарбуто, Даряус ир Гирено, П. Вилейше. А в ближайших планах градостроителей — ежегодно прокладывать до 20 км новых велосипедных дорожек. И конечно, — еще больше развивать инфраструктуру для удобного хранения велосипедов и самокатов. Например, за этот и следующий годы в жилых районах Вильнюса должно появиться 18 новых «парковок» для экологичного транспорта.