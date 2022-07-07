Энергонезависимость Молдовы от России особо важна — Науседа

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Он выразил удовлетворении тем, доволен тем, что удалось включить Молдову и другие ассоциированные страны в механизм совместных закупок энергии ЕС.

«Я верю, что это придаст Молдове уверенность в дальнейшем повышении своей энергетической независимости от России», — сказал президент Литвы.

В среду президент Молдовы Майя Санду находилась с визитом в Вильнюсе по случаю празднования Литвой Дня государственности.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Науседа вручил ей высшую государственную награду Литвы — орден им. Витаутаса Великого с золотой цепью — за защиту европейских ценностей, прав и свобод человека, а также гуманизм и сострадание к военным беженцам из Украины.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

«Литва и Молдова – это страны, которые объединяет уважение к демократическим ценностям, желание жить в условиях свободы и мира и создавать благополучие для граждан наших стран», – заявил президент Литвы.

«Литва решительно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Молдовы, стремления к европейской интеграции и поддерживает решимость Молдовы проводить реформы в стране», — сказал он и выразил надежду, что народ Молдовы воспользуется возможностями европейской интеграции.

В конце июня ЕС предоставил Молдове и Украине статус кандидата в Сообщество.

«Статус кандидата дает Молдове надежду на то, что, несмотря на трудные времена, мы сможем изменить нашу страну к лучшему, и что на этом пути у нас есть поддержка европейского сообщества. Европейский Союз до сих пор является самым успешным мирным проектом в нашей истории», — сказала Санду.

Она поблагодарила Литву за многолетнюю поддержку стремления страны к членству в ЕС, а также за обмен хорошим опытом и помощь в реализации проектов надлежащего управления и гражданского общества.

По ее словам, Молдова стремится укрепить свои органы власти, верховенство права, развивать экономику и «превратить Молдову в лучшую страну для своих граждан».

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