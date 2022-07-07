В МИД Венгрии объяснили, почему не поставляют в Украину оружие

По словам Сийярто, после такого решения Венгрии их граница с Украиной станет наиболее безопасной для пересечения.

«Поэтому Международный Красный Крест ведет свою логистику из Венгрии», — аргументирует министр.

Глава МВД Венгрии добавил, что из-за войны России с Украиной его страна столкнулась с самой большой гуманитарной нагрузкой в своей истории.

«Мы приняли 630 тысяч беженцев из Украины. Мы хорошо заботимся о них, предлагаем работу тем, кто остается надолго, и образование для детей. Мы не ожидаем, что кто-то скажет спасибо венграм. Но ждем одной вещи: не провоцировать нас, не винить нас, не говорить о нас плохо только потому, что мы приняли одно решение: не участвовать в доставке вооружения. Почему? Поэтому мы соседствующие страны. Для нас главная цель — не быть вовлеченными в эту войну каким-либо образом», — сказал Сийярто.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил в поддержку предоставления Украине статуса кандидата в Евросоюзе. Хотя, как известно, Венгрия одна из немногих европейских стран, которая до сих пор поддерживает тесный контакт с Россией.