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Эпидемиологическая ситуация не улучшается

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

В Литве в последние недели отмечается сильный рост новых случаев коронавируса, по новейшим данным, заболеваемость составляет 168,2 случая на 100 тыс. человек. Чтобы остановить распространение коронавируса, правительство Литвы с 30 октября на две недели запретило все массовые мероприятия в закрытых и открытых общественных пространствах, включая личные праздники. 

Как стало известно во вторник, правительство Литвы на ближайшем заседании примет решение о введении всеобщего карантина в стране — он будет введен с субботы примерно на три недели, говорит премьер Саулюс Сквярнялис. 

Правительству будет предложено ограничить работу заведений общественного питания. «Работа заведений общественного питания будет остановлена, разрешена будет только еда навынос. Ограничений для магазинов и аптек не будет», – отметил премьер. 

Кроме того, намечаются ограничения для праздников, а на свадьбах и похоронах предлагается разрешить не более 10 участников – близких родственников. 

Будет предложено отказаться на время от богослужений в храмах. Кабмину будет предложено жестче ограничить социальные контакты – запретить общение более чем двух семей (10 человек). 

Передвижение между городами ограничено не будет, но не будет рекомендовано. Особых ограничений для работы парикмахерских, салонов красоты не предвидится. 

Кабмину предложат запретить предоставление услуг массажа, за исключением медицинского, а также работу спортивных клубов, бассейнов, SPA-центров.

Намечается запретить проведение занятий по пению, танцам и других контактных видов занятий. 

Правительству также предлагается ввести повсеместную работу на удаленной основе. 

По словам С. Сквярнялиса, детские сады и начальная школа будут работать без ограничений – родители смогут принять решение сами. 

Обучение старших школьников и студентов будет предложено перевести на удаленную основу. 

Также намечается остановить работу музеев, театров, кинотеатров, а библиотекам предоставить право работать удаленно.

Как стало известно, при администрации президента Литвы учреждается Совет экспертов по контролю над кризисом с коронавирусом (COVID-19). 

В него войдут 20–30 человек, которые будут давать рекомендации нынешней власти, а также помогут обеспечить как можно более слаженную передачу управления ситуацией с коронакризисом из одних рук в другие в связи со сменой правительства после парламентских выборов. 

По данным Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), среди заболевших преобладают люди до 65 лет, а это, по словам главного специалиста Отдела управления заразными заболеваниями НЦОЗ Дайвы Размувене, социально активная часть населения.

«Давайте больше не использовать слово «рекорд», потому что цифры будут расти. Из-за поведения людей вирус распространяется очень быстро. Мы прекрасно видим, что происходит на спортивных соревнованиях, в клубах, кафе», — сказала Д. Размувене журналистам. 

Она считает, что отношение к действовавшим ранее рекомендациям в обществе было безответственным. Специалист подчеркнула, что сейчас уже больше невозможно выделить сферы, в которых вирус распространяется быстрее, чем в других.  

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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