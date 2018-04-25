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Не садитесь в машину к незнакомцам

Фото pixabay.com

В Каунасский участковый суд передано уголовное дело, по которому 45-летний житель Каунаса обвиняется в растлении девочек младше шестнадцати лет. Об этом сообщила пресс-служба литовской прокуратуры.

По версии следствия, с декабря прошлого года до конца января текущего года обвиняемый увозил на своей машине несовершеннолетних девочек подальше от города, где совершал над ними насилие.

«Прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Якутис, который вел досудебное расследование, обращает внимание родителей подростков на то, что этот человек уже был осужден за аналогичные уголовные преступления, — одно дело против него в настоящее время слушается в суде, другое в процессе расследования.  Мужчина совершает подобные действия на протяжении нескольких лет, его не пугает угроза уголовной ответственности. Он совершает преступления под прикрытием оказания транспортных услуг», – говорится в сообщении.

Мужчине может грозить ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до пяти лет.

Представители полиции предупреждают несовершеннолетних:

Нельзя садиться в машину к незнакомым людям, даже если за рулем или в салоне находится женщина.

Если есть необходимость добираться на машине, лучше вызвать известную службу такси, не следует обращаться к поискам такси через интернет.

Попросите провожающих вас людей записать номера машины, марку, фамилию водителя и сообщить эти данные, а также номера службы такси родителям.

По ходу движения автомобиля старайтесь разговаривать по мобильному телефону с родителями, знакомыми, сообщая им маршрут передвижения.

Не садись в машину, если в ней уже есть пассажиры.

Не соглашайтесь на предложение водителя взять попутчиков, если он настаивает, лучше выйдите из машины.

Если водитель ведет себя подозрительно, начинает проявлять сексуальный интерес, попросите остановиться. Если ваше требование не выполняется, сделайте все возможное, чтобы привлечь внимание других водителей, сотрудников полиции (открывайте двери, окна, кричите, хватайтесь за руль, постарайтесь разбить окно и т.п.).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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