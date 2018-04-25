Вильнюсская мэрия обслуживает клиентов дистанционно

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

В связи с локальным карантином мэрия перешла на дистанционную работу. Клиентов обслуживают с помощью электронных средств связи и по телефону 1664.

Необходимую услугу можно заказать на сайте https://paslaugos.vilnius.lt/ либо послать запрос по адресу: пр. Конституциес, 3, Вильнюс.

Телефон Отдела записей гражданской метрикации г. Вильнюса (8 5) 2 33 4720. На церемонии бракосочетания могут присутствовать не более пяти человек.

Информация по социальным выплатам предоставляется по телефону 8 700 35545. Просьбы о социальных выплатах можно направлять на эл. почту sis@vilnius.lt или по адресу Вильнюс, ул.Кауно, 3.

Информация «ЛК», vilnius.lt