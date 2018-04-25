Медуслуги: доступность снижается

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Департамент статистики Литвы представил новое исследование здоровья жителей страны. Опрос проводили в сентябре-ноябре 2019 г., в нем участвовали жители от 15 лет и старше, сообщает пресс-служба Департамента статистики. Исследование проводилось по единой европейской методике в странах ЕС.

Жителям задавали вопросы об их питании, физической активности, посещениях врача, вредных привычках, оценили индекс массы тела.

Исследование показало, что больше половины жителей (52%) оценивает здоровье как очень хорошее или хорошее, 36% как среднее, 12% как плохое или очень плохое. За пять лет на 2% больше жителей оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее.

Результаты опроса показали, что в течение года до опроса 74% опрошенных обращались к терапевту (семейному врачу) (80% женщин и 66% мужчин). 35% обращались к врачу-специалисту или хирургу по поводу своего здоровья. В течение года, предшествовавшего опросу, 50% респондентов посещали стоматолога или одонтолога. Мужчины реже обращались к врачам, чем женщины. Рецептурные лекарства чаще принимали пожилые люди, а среди населения всех возрастных групп широко распространено потребление безрецептурных лекарств, травяных препаратов и витаминов.

13% жителей были госпитализированы как минимум на одну ночь в течение года, предшествующего исследованию. В среднем пациент пролежал в больнице 15 дней. В дневном стационаре за год до обследования прошли лечение 6%.

Каждый пятый (20%) респондент указал, что отложил посещение медицинского учреждения из-за длинных очередей (было сложно получить талон, направление и т. д.). В 2014 г. эту причину назвали 11% опрошенных. Из-за большого расстояния и транспортных проблем визит к врачу пришлось отложить 5% жителей сельской местности, в городе таких было 3%.

В прошлом году у жителей впервые интересовались, как часто они ходят к зубным врачам. По данным исследования, общее здоровье в этом плане хорошо или очень хорошо оценивают 44% жителей, 20% оценивают плохо или очень плохо. 50% респондентов сказали, что за год до участия в опросе они ходили к зубному врачу. Однако за пять лет увеличилось количество людей, которые не могут оплатить услуги зубных врачей.

«С 5% в 2014 г. до 16% в 2019 г. увеличилось количество жителей, которые не могли получить услуги стоматологов, поскольку у них на это не было денег», – сказано в исследовании.

В ходе исследования 29% жителей Литвы указали, что в течение года вообще не употребляли алкоголь. За последние 5 лет количество трезвенников увеличилось на 4%. Однако тенденция распития алкоголя по выходным по-прежнему сохраняется.

По данным исследования, на одного жителя в один выходной (включая пятницу) приходилось 7 стандартных единиц алкоголя — это равняется 1 бутылке вина. В ходе исследования у жителей интересовались, как часто они курят, если курят. 76% жителей указали, что они не курят (в 2014 г. таких было 75%). Еще 19% указали, что курят каждый день, а 5% – иногда. «Больше курящих было среди мужчин — 36%, 13% — среди женщин», – сказано в исследовании. Количество курящих каждый день с 2014 г. уменьшилось с 20,4% до 18,9 %. Курящие в среднем выкуривали за день 13 сигарет.

Больше всего некурящих появилось в группе 25-34 лет. Однако в этом году впервые в исследование включили курение электронных сигарет. Результаты опроса показали, что немалая часть молодежи перешла именно на эти сигареты. 18,6% людей в группе 15-34 лет курили электронные сигареты, которые не относятся к табачным изделиям, показало исследование.

Средний индекс массы тела населения в возрасте 18 лет и старше не изменился по сравнению с 2014 годом, но доля населения с ожирением увеличилась. У 41% опрошенных был нормальный вес, у 57% — повышенный (38% имели избыточный вес, 19% страдали ожирением). Женщин с ожирением было больше, чем мужчин (21% и 17% соответственно), но избыточный вес был больше у мужчин, чем у женщин (43% и 33% соответственно). У 2% вес был слишком малым.