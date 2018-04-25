Под знаком толерантности и взаимного уважения

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Выборный марафон в Литве, проходивший в беспрецедентных условиях пандемии, причем на фоне рекордных показателей заболеваемости, завершился. Избиратели остались верны своим традициям по смене политической власти: к рулю государства на смену левоцентристским пришли правоцентристские партии. Пятипроцентный барьер преодолели шесть партий: Союз Отечества – Христианские демократы Литвы, Союз крестьян и “зеленых” Литвы, Партия труда, Социал-демократическая партия Литвы, Партия свободы и Движение либералов.

О результатах, особенностях нынешних выборов — в интервью «ЛК» руководителя компании Vilmorus социолога Владаса ГАЙДИСА.

— Пожалуй, эти выборы отличились довольно короткой предвыборной кампанией, — отметил Владас Гайдис. — Обычно предвыборные дебаты начинаются за несколько месяцев до голосования. На этот раз из-за пандемии кампания началась только за четыре недели до выборов. Буквально за месяц до выборов начали появляться новые лица, становясь в одночасье популярными, политическая жизнь забурлила.

Как правило, на всех предыдущих выборах в Литве появлялась новая партия протеста. Теперь в выборах приняли участие 17 партий, ярко выраженного протеста против чего-либо не было.

— В преддверии выборов звучали опасения, пойдут ли граждане на избирательные участки в период пандемии и получится ли организовать безопасный избирательный процесс…

— Как видим, опасения были преувеличены. Явка была лишь немного ниже. Но такие тенденции характерны и для других европейских стран. В выборах приняли участие 47,5% избирателей, что на три процента меньше, чем на предыдущих. На явку могли повлиять связанные с пандемией особые условия, в которых проходят парламентские выборы.

Активность избирателей в пределах 50 проц. характерна для нас. Рекордной была явка лишь на референдуме о вхождении в состав ЕС в 2003 году, и она составила 63%. Но тогда были особые условия: и кампания была более продолжительной, и голосование проходило дольше. Кроме того, это был значимый для Литвы референдум, определяющий путь развития страны.

— Не повлиял ли на результаты выборов тот факт, что на этот раз пришло немало людей среднего, молодого возраста, в силу ограничений, связанных с пандемией, оказавшихся дома, в Литве, а не на заработках за границей?

— Действительно, создалось впечатление, что таких избирателей было больше, чем обычно. Но точные данные, как правило, обнародует избирательная комиссия. Хотел бы отметить, что особенностью современной агитации является то, что более молодой электорат пользуется уже не привычными методами получения информации, как телевидение, радио, газеты, а социальными сетями, на эту группу избирателей оказывают влияние и другие нестандартные способы агитации, чем удачно воспользовались некоторые партии, кандидаты.

— Есть ли какие-то особенности в голосовании в крупных городах и сельской местности?

— Каких-то особых различий нет. Но меня удивило, что в сельских избирательных округах довольно неплохие позиции заняла Партия свободы, декларирующая спорные приоритеты, не приемлемые для сельской местности. Думаю, что люди голосовали не за однополые браки или за частичную легализацию наркотиков, а за толерантность, уважение друг к другу. Избиратели направили четкий сигнал будущим законодателям: хватит взаимных упреков, склок, претензий, больше порядочности, уважения, полезных дел.

— В чем секрет успеха консерваторов, ведь за этой партией закрепился такой своеобразный рок – с их приходом случается какой-то кризис? Тем более что в минувший кризис в 2008 году правящие тогда консерваторы пытались выйти из него за счет самых уязвимых слоев общества.

— Очевидно, что эти выборы строились на дуэли двух премьеров: будущего и нынешнего. Ингрида Шимоните — популярный политик. В первом туре она даже выиграла президентские выборы. Люди интуитивно считают, что Ингрида не коррумпирована, власть не нужна ей для собственной выгоды. Избиратели обращают внимание на честность, порядочность кандидата. Электорат склонен поддержать кандидата, который посвящает себя служению государству, народу. Есть такой американский критерий понятия честности при оценке кандидата: купил бы ты у него с рук подержанный автомобиль? Ингрида Шимоните, как, впрочем, и Гитанас Науседа, пользуются доверием электората, словом, они те, у кого купили бы подержанный автомобиль.

У Саулюса Сквярнялиса в марте был достаточно высокий рейтинг. Но к сентябрю он его растерял. Замечу, что на рейтинги влияют не столько хорошие дела, сколько какие-то негативные события, ставшие достоянием гласности, к примеру, обнародованные факты коррупции. В таком случае рейтинг политика, партии может рухнуть в одночасье. Так произошло с консерваторами в 2008 году после «ночных» реформ. На рейтинг Сквярнялиса повлиял скандал с асфальтированием дороги. Неудачными оказались и меры, предпринимаемые по обузданию коронавируса в августе и сентябре. Не было четких, понятных большинству населения мер.

Между тем в противовес популярности первых лиц в предвыборных списках партий И.Шимоните и С. Сквярнялиса сами руководители двух крупнейших партий Г. Ландсбергис и Р. Карбаускис среди электората непопулярны, хотя и пользуются авторитетом у себя в партии.

Я не считаю поражение «аграриев» значительным. У них неплохие результаты в сельской местности. Ведь партия показала второй результат, и это при том, что на период их правления выпали серьезные, ранее не известные испытания.

— В ходе обсуждения результатов выборов прозвучали негативные оценки и в отношении достоверности социологических опросов…

— Действительно, мы не увидели лидерства Партии свободы. Вероятно, это произошло по причине слишком короткого избирательного марафона, когда в течение буквально нескольких дней менялись приоритеты избирателей. А опросы мы проводили в традиционные сроки. Вероятно, слишком рано.

На предвыборный старт вышли 17 партий. Как мы и предполагали, прошли в Сейм шесть партий.

Опросы показывали три группы партий по количеству отданных голосов. Первая — «крестьяне» и консерваторы. У них самое большое количество сторонников.

Вторая группа — Партия труда и социал-демократы. Третья — Движение либералов, Партия свободы и Партия свободы и справедливости (партия «трех мушкетеров»).

Что касается третьей группы, проведенный опрос показал, что может преодолеть пятипроцентный барьер Партия свободы и справедливости. Но в реальности избиратели отдали предпочтение Партии свободы.

— В чем причина ренессанса либерализма? Ведь либерализм предусматривает отстаивание интересов работодателей, более обеспеченных слоев общества?

— Наверно, если бы более доступно людям рассказали об особенностях этого политического направления, выбор был бы другой. А так – голосуют чаще всего интуитивно за лидеров, конкретных людей. Хотя, к примеру, другие партии обещали больше социальных благ. Лидер Движения либералов Виктория Чмилите имеет позитивный имидж, подкупают ее уравновешенность, уверенность в себе.

— Утратило свои позиции и социал-демократическое движение…

— У социал-демократических партий потенциально должен быть самый большой электорат. Ведь социальные проблемы актуальны для всех. Причем, чем дальше люди живут от Вильнюса, тем более для них насущны социальные вопросы. Проблема – в расколе партии, и, как результат, дробление голосов избирателей. Кроме того, вероятно, нет харизматичного объединяющего лидера.

— В этот раз не преодолела пятипроцентный барьер партия Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей…

— Часть голосов на этот раз у них, вероятно, забрала Партия труда, которая популярна среди русскоязычного населения.

— После выборов разгорелись дискуссии о том, что особых перспектив у партий нацменьшинств нет и представителей национальных меньшинств нужно включать в традиционные партии…

— Партии по социально-демографическим показателям не пользуются популярностью. Например, не нашла своего электората Женская партия. Хотя, казалось бы, половина жителей Литвы — женщины. Также не попала в Сейм и партия, представляющая эмигрантов. До сих пор есть партия пенсионеров, но она не пользуется популярностью, хотя у них много схожих актуальных проблем. Если у национальных меньшинств не будет каких-то специфических проблем, то и потребности в партиях по национальному признаку не будет.

Галина КУРБАНОВА