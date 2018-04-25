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TOP,Сегодня в мире,Экология и климат

Эпидемия коронавируса привела к улучшению экологии в Китае

Фото pixabay.com

Эпидемия коронавируса в Китае привела к неожиданным последствиям. Из-за снижения экономической активности в стране значительно улучшилась экологическая ситуация.

Уменьшение уровня диоксида азота в воздухе зафиксировали спутники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Диоксид азота выделяется автотранспортом, электростанциями и промышленными объектами. По словам ученых NASA, сначала воздух стал чище вблизи Уханя, где началась эпидемия коронавируса. К концу февраля эта тенденция распространилась на всю страну, сообщает Deutsche Welle.

В агентстве отмечают, что в карантин были помещены миллионы людей, это крупнейшая подобная акция в истории человечества.

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Снижение уровня загрязнения в эти месяцы фиксировалось и ранее, поскольку на это время года приходятся отмечаемые в регионе выходные по случаю лунного Нового года. Однако в 2020 году показатели оказались значительно ниже, чем ранее — на 10-30%. Более того, после окончания выходных значительный рост загрязнения, как это обычно бывало ранее, не наблюдается.

«В этом году снижение уровня [загрязнения] намного более значительное, чем в прошлые годы, и длится оно дольше», — приводит ТАСС слова специалиста Центра космических полетов NASA имени Годдарда Фей Лю.

«Я не удивлена, поскольку многие города по всей стране приняли меры, направленные на то, чтобы свести к минимуму распространение вируса», — добавила она.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 65 государствах.

По данным на вечер 1 марта, в Китае (без учета данных Гонконга, Аомэня и Тайваня) было выявлено в общей сложности 80026 подтвержденных случаев заболевания вирусом COVID-19, при этом 32652 больных все еще проходят лечение, 44462 пациента были выписаны из больниц после выздоровления, 2912 человек скончались от этой болезни, сообщает агентство «Синьхуа».

Число возможных случаев заражения коронавирусом нового типа составило 715. Под медицинским наблюдением находятся 46219 человек, имевших тесные контакты с заболевшими. В воскресенье 8154 жителя были освобождены от медицинского наблюдения.

Всего в мире, по информации на 2 марта, коронавирусом были инфицированы 89197 человек. Число смертельных случаев от этой болезни составляет 3048.

NEWSru.com

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