Южнокорейских сектантов, заразивших коронавирусом всю страну, будут судить за убийство

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В воскресенье власти Сеула подали в прокуратуру исковое заявление против 12 лидеров секты «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи».

Как сообщает Русская служба BBC, вспышка заболеваемости коронавирусом в Южной Корее началась с города Тэгу, где последователи этой секты заразили друг друга в ходе совершения обряда, после чего вирус начал распространяться по стране. Сектанты обвиняются в убийстве, причинении вреда и нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний.

Иск отражает растущее негодование в стране в отношении этой религиозной группы, лидер которой называет себя мессией. Власти осмотрели всю паству этой секты, насчитывающую 230 тысяч человек, и примерно 9 тысяч сообщили о симптомах коронавируса. 88-летний лидер секты Ли Ман Хи также сдал анализы на коронавирус. По данным организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Кореи, его результат оказался отрицательным, передает РИА «Новости».

Южная Корея стала второй страной после Китая по числу заболеваний коронавирусом: число заболевших превысило 4 тысяч, умерли 26 человек. Более половины зараженных — последователи учения «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи».