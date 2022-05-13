Епископ Тракайский: двери церкви для отделившихся священников остаются открытой

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Комментируя журналистам решение митрополита Иннокентия, епископ Тракайский Амвросий позже заявил, что священники нарушали каноны, церковную дисциплину и разделяли церковь, распространяя «ложные заявления, порочащие Русскую Православную Церковь, Московский Патриархат и православных священников».

«Что касается Сунгайлы, то мы видим, что он был из всех самым активным, так сказать, участвовал в кампании по дискредитации нашей церкви. Все, что было сказано и сделано, сделано без благословения нашего превосходительства (…). Основной причиной решения стало нарушение их священнической присяги», — сказал епископ.

По его словам, Литовская Православная церковь осуждает российскую агрессию», об этом заявил и митрополит Иннокентий. Поэтому заявления священников о том, что их преследуют за их взгляды, являются одной из самых откровенных лжи, потому что взгляды на войну отделившихся священников и самой церкви совпадают.

При этом он подчеркивал, что для этих священников «дверь открыта», т.е. их примут обратно в церковь, если они раскаются в прегрешениях.

Представитель Литовской Православной Церкви заявил, что желание священника Г. Сунгайлы обжаловать решение митрополита в Константинопольском Патриархате «является его правом». Он заверил, что его наказание— это самостоятельное решение митрополита Иннокентия.

Епископ не смог сказать, сколько времени может занять процесс лишения сана священника.

При этом он пояснил, что стремление священнослужителей изменить патриаршество возможно, но трудноосуществимо.

«Они пытаются объяснить, что смена юрисдикции аналогична тому, как мы бы ходили покупать молоко в «Максиму», а теперь пойдем в «Ики». Грубо говоря, таким подходом пытаются ввести общественность в заблуждение. Но если вы вникнете в каноны, то поймете, что переход в другую автокефалию церкви, так не делается. «То, что они делают, является каноническим нарушением», — сказал Амвросий.

По словам епископа, такие решения должны быть предметом межцерковного соглашения.

Епископ сказал, что не боится раскола среди православных верующих, несмотря на собранные несколько сотен подписей в поддержку священников, по его словам, многие из подписавшихся даже не являются членами православной церкви.

«Очень интересно, когда католики или другие люди, даже неверующие, хотят, чтобы пришел Константинополь? Непонятно, как это происходит. Мы видим, что прихожан, которые хотели бы пойти вместе с этими бунтовщиками, не так много», — констатировал епископ.

Литовская православная церковь — одна из девяти традиционных религиозных общин Литвы. Имеет титул митрополии и принадлежит Патриархату Московскому и всея Руси.

Информация ЛК по сообщению BNS