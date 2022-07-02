Эрдоган намерен сделать турецкую армию сильнейшей в мире

По его словам, Вооруженные силы Турции продолжают демонстрировать новые успехи, несмотря на определенную нехватку кадрового персонала.

Эрдоган также подчеркнул, что сила армии Турции проявляется и в сфере борьбы с терроризмом, в том числе в контексте трансграничных операций.​​​​​​

Ранее Эрдоган заявлял,что Турция не планирует вступать в открытый военный конфликт с Грецией, несмотря на разногласия.