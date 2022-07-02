В мае розничная торговля в Литве сократилась на 0,5%

Оборот предприятий розничной торговли (без НДС) в мае в Литве составил 1,5 млрд евро в ценах того времени и за месяц снизился на 0,5%, за год, по сравнению с маем 2021 года, он снизился на 0,9%, сообщил предварительные данные Департамент статистики.
Оборот предприятий общепита составил 114,3 млн евро (без НЛС) — за месяц он вырос на 1,7%. а за год — на 76,8%.
За месяц с учетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней оборот компаний, торгующих пищевыми продуктами сократился на 4,7%, а не пищевыми – вырос на 0,4%, оборот компаний торговли горючим – на 4,4%.
За год – в мае, по сравнению с маем прошло года – их оборот соответственно сократился на 5,3%, вырос на 0,6% и 3,1%.
За пять месяцев этого года оборот розничной торговли вырос на 7,3% до 6,8 млрд евро. Оборот предприятий пищевых продуктов и продажи напитков в январе-мае вырос в 2,2 раза и составил 474,4 млн евро.
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