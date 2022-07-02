В мае розничная торговля в Литве сократилась на 0,5%

За месяц с учетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней оборот компаний, торгующих пищевыми продуктами сократился на 4,7%, а не пищевыми – вырос на 0,4%, оборот компаний торговли горючим – на 4,4%.

За год – в мае, по сравнению с маем прошло года – их оборот соответственно сократился на 5,3%, вырос на 0,6% и 3,1%.

За пять месяцев этого года оборот розничной торговли вырос на 7,3% до 6,8 млрд евро. Оборот предприятий пищевых продуктов и продажи напитков в январе-мае вырос в 2,2 раза и составил 474,4 млн евро.

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