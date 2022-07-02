В еврозоне рекордно выросла инфляция

Базовая инфляция, отражающая темпы роста цен за исключением краткосрочных колебаний цен, например, на энергоносители и продукты питания, замедлилась с 3,8% в мае до 3,7% в июне. Цены на услуги замедлились до 3,4%, в то время как цены на неэнергетические промышленные товары продолжали ускоряться до 4,3%.

Инфляционные антирекорды выпадают на страны Балтии. В Эстонии рост цен в годовом сравнении был самым быстрым в зоне евро и составил 22%. В мае этот показатель составлял 20,1%, сообщил Eurostat. За ней следуют Литва — 20,5% и Латвия 19%.

Высокая инфляция вызвана главным образом повышением цен на энергоносители: 41,9% в годовом выражении в июне после 39,1% в мае.

Отмечается, что рекордно высокие темпы инфляции еще раз усиливают напряженность в Европейском центральном банке по скорости запланированного повышения процентных ставок.

По словам президента ЕЦБ Кристин Лагард, регулятор будет придерживаться плана начать повышение ключевых ставок на 0,25 процентного пункта 21 июля. Больший шаг ожидается в сентябре, если не произойдет скорейшее улучшение прогноза по инфляции.