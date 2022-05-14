Эрдоган против членства Швеции и Финляндии в НАТО: реакция стран

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В Швеции и Финляндии отреагировали на заявления президента Турции Реджепа Тайипа по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщает SVT.

Отмечается, что негативное отношение Эрдогана к членству Швеции и Финляндии в НАТО стало неожиданностью для министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Я встретилась со своим турецким коллегой накануне, и мы также обсуждали возможную заявку Швеции на членство в НАТО несколько недель назад на двусторонней встрече», — отметила она.

«У нас хорошие и конструктивные отношения, и они нам ничего подобного не сказали. Ни послы НАТО, ни одна из 30 стран не представили ничего подобного. Я надеюсь, что мы сможем обсудить все, и если решим подать заявку на членство в НАТО, получим положительные уведомления от всех стран», — подчеркнула Линде.

Как отметил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, его турецкий коллега также ранее высказывался положительно по поводу членства двух скандинавских стран в НАТО.

«В этом процессе нам нужно терпение… Эти вещи всегда связаны с политикой. Большинство проблем всегда можно решить», — сказал Хаависто.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался против намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Он считает скандинавские страны «гостевыми домами для террористических организаций».