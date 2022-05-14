Зеленский: Я готов говорить с Путиным, но без посредников

Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Володимир Зеленский лично готов встретиться и поговорить с Президентом России Владимиром Путиным, но без посредников и ультиматумов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

«Что касается переговоров с РФ, вопрос усложняется ежедневно. Я лично так считаю, потому что ежедневно деоккупируются небольшие городки и видим следы издевательств, пыток, расстрелов. И именно поэтому усложняется момент возможности переговоров», — заявил Зеленский.

По его словам, украинское общество все 8 лет хотело говорить с РФ.

«Сейчас общество настроено не положительно к этому. Я, как президент, готов говорить с Путиным, но только с ним, без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов», — подчеркнул Зеленский.