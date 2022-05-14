Польша оштрафовала Vinted на 1,15 млн евро

Фото BNS/ Вигинтаса Скарайтиса

Польша оштрафовала на 5,3 млн злотых (1,15 млн евро) литовского «единорога» — интернет-платформу по торговле поношенной одеждой Vinted

Служба по конкуренции и надзору за защитой прав потребителей Польши во вторник наложила штраф за чрезмерные требования предоставить персональные данные и дополнительные сборы.

«Vinted и другие подобные платформы становятся все более популярными среди потребителей, поскольку они дают вторую жизнь бывшим в употреблении вещам. К сожалению, проверка показала, что нехватка прозрачной информации нанесла ущерб коллективным интересам потребителей и что они могли понести финансовые убытки», — сказал глава польской службы Томаш Хрустны.

Польская служба начала расследование в отношении Vinted в сентябре 2021 года после получения жалоб потребителей. В одном случае поступила жалоба на то, что компания могла заблокировать полученные деньги, если потребитель не предоставит ей выписку из удостоверения личности, паспорта или водительских прав. Еще одним нарушением являются дополнительные сборы, взимаемые компанией, так называемая плата за «защиту покупателя».

Французская ассоциация потребителей UFC-Que Choisir подала коллективный иск против Vinted в мае прошлого года из-за введения потребителей в заблуждение. В иске, поданном в парижский суд в июне, ассоциация добивается компенсации платы, которую платформа несправедливо взимала с членов ассоциации с 2016 года.

В 2019 году Vinted стал первым литовским «единорогом» — особенно успешным стартапом стоимостью более 1 млрд евро.

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