Крейвис: Orlen Lietuva передала Украине тысячи тонн горючего

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис говорит, что с начала войны Литвы помогает Украине энергоресурсами, а также ищет пути расширения помощи, сообщает Министерство энергетики.

По словам министра, с завода Orlen Lietuva Украине были переданы тысячи тонн горючего, а также различное оборудование.

«Нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй, принадлежавший польскому Orlen, был одной из важнейших точек, откуда в Украину были переданы тысячи тонн горючего. Литва также предоставила оборудование для электроэнергетической и газовой инфраструктуры, для теплоэнергетики, а также продолжает оказывать другую поддержку в этих областях», — сказал Крейвис, принявший участие в Энергетическом форуме Украины в Варшаве для координации помощи Украине.

Министр также подчеркнул, что литовские неправительственные организации собрали деньги и закупили для Украины сотни тонн горючего, а также оказывают поддержку украинским энергетикам и их семьям.

Говорят, что потребность в горючем в Украине остается жизненно важной, особенно после разрушения во время военных действий Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

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