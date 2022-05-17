ЕС близок к санкционному пределу против РФ — СМИ

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приближается к своим пределам ведения санкций против России, пишет издание Euractiv.

«Седьмой пакет санкций против Москвы будет чрезвычайно сложным. Мы очень близки к тому, чтобы достичь наших пределов. Что будет включать в себя 7-й пакет? Если с российской нефтью произошла такая неразбериха, представьте, что будет с предложением запретить газ», — сказал дипломатированный источник в ЕС.

По его словам, на заседании министров иностранных дел ЕС, несмотря на продолжающийся прогресс в переговорах с Венгрией о снятии ее вето на предложение Европы об эмбарго на российскую нефть, атмосфера говорит о том, что «мы даже сделали шаг назад».

«Венгрия делает все, чтобы получить гарантии по существу, чтобы получить деньги из Фонда восстановления и даже больше, чем это», — сказал дипломат.

По данным СМИ, договоренность стран ЕС о поэтапном введении эмбарго на российскую нефть может быть достигнута на саммите 30-31 мая.