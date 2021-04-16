ЕС договаривается с Pfizer о поставках еще 1,8 млрд доз вакцин

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Власти Евросоюза уже ведут переговоры с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer о поставках в 2022-2023 годах еще 1,8 млрд доз вакцин против коронавируса COVID-19. Об эом сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в среду, 14 апреля.

«Сейчас мы начинаем переговоры с компаниями BioNTech и Pfizer по третьему контракту. Этот контракт будет подразумевать доставку дополнительно 1,8 млрд доз вакцин на период 2022-2023 годов. Он будет включать в себя производство не только вакцин, но и важнейших компонентов: все это (производство – ред.) будет базироваться в ЕС», – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии сообщила о соглашении с BioNTech и Pfizer ускорить доставку вакцин. Ожидается, что от этих компаний раньше срока во втором квартале 2021 года, начиная с апреля, поступит еще 50 млн доз вакцин.

Также Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на скорое завершение этих переговоров и на будущие соглашения с другими компаниями.

Она напомнила, что в ЕС сделаны уже 100 млн прививок от COVID-19, причем более четверти из них – вторые дозы вакцин.

Также фон дер Ляйен указала на необходимость создания новых вакцин, пригодные против более устойчивых штаммов COVID-19.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС не будет продлевать контракты с AstraZeneca и Johnson&Johnson о поставках вакцин от коронавируса. Брюссель намерен в дальнейшем сделать упор на закупку вакцин Pfizer и Moderna.