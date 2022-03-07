ЕС готовит новые санкции против России

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Как сообщает агентство Bloomber, Евросоюз готовит новые санкции в адрес России — как против государства, так и против отдельных лиц.

Предполагается, что ограничения могут затронуть порты и суда, военные технологии.

Также может пополниться список россиян, попавших под индивидуальные санкции ЕС.