Шимоните после встречи с Блинкеном: в Украине идет борьба за то, как будет выглядеть мир

Литовский премьер Ингрида Шимоните, которая в понедельник встретилась в Вильнюсе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, говорит, что сейчас в Украине идет борьба за то, как будет выглядеть мир будущего.

«В Украине идет борьба за то, как будет выглядеть мир будущего. Если не останется Украины, то основанный на свободе, демократии и правилах международный мир окажется под невиданной угрозой», — приведены в сообщении правительства слова Шимоните.

Премьер Литвы подчеркнула, что имеется немало доказательств того, что российские военные в Украине наносят удары по мирным жителям, жилым домам, гражданской инфраструктуре.