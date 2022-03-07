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Шимоните после встречи с Блинкеном: в Украине идет борьба за то, как будет выглядеть мир

Фото Vyriausybė/ facebook.com

Литовский премьер Ингрида Шимоните, которая в понедельник встретилась в Вильнюсе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, говорит, что сейчас в Украине идет борьба за то, как будет выглядеть мир будущего. 

«В Украине идет борьба за то, как будет выглядеть мир будущего. Если не останется Украины, то основанный на свободе, демократии и правилах международный мир окажется под невиданной угрозой», — приведены в сообщении правительства слова Шимоните. 

Премьер Литвы подчеркнула, что имеется немало доказательств того, что российские военные в Украине наносят удары по мирным жителям, жилым домам, гражданской инфраструктуре. 

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Как говорится в сообщении, во время беседы подчеркивалась важность всесторонней помощи Украине, возможности создания гуманитарных коридоров. Обсуждалась ситуация на восточном фланге НАТО, изменившаяся структура региональной безопасности. Премьер поблагодарила США за лидерство и решения, которые повышают безопасность стран Балтии. 

Шимоните с Блинкеном также обсудили давление Китая на Литву и поблагодарила США за поддержку Литвы в связи с Тайванем и включение в дело Евросоюз-Китай во Всемирной торговой организации. 

Фото lrv.lt
Фото Vyriausybė/ facebook.com

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