ЕС и США ввели новые санкции против России из-за ситуации с Навальным

Европейский союз и США во вторник официально ввели против России новые санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. Под европейские ограничения подпали четыре россиянина, под американские — семь человек и 14 организаций, только часть из которых являются российскими.
ТАСС собрал главное, что известно о новых санкциях.
Кто в европейском списке
- Новые ограничения коснутся главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, командующего Росгвардией Виктора Золотова, руководителей Федеральной службы исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры Александра Калашникова и Игоря Краснова. Всем им запрещен въезд в ЕС, а также хранение средств в банках стран сообщества.
- Это первые санкции, которые были введены против России в рамках нового механизма, предполагающего меры за нарушения прав человека. Ранее подобные ограничения вводились в рамках либо общих санкций в отношении отдельных стран, либо так называемых специальных механизмов, например, за применение химического оружия.
- 15 октября 2020 года Евросоюз уже включил в санкционный список, связанный с ситуацией с Навальным, директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.
Американские санкции
- Списки лиц и организаций, против которых ввели санкции США, пока не опубликованы. В американской администрации уточнили, что речь идет о «семи должностных лицах высокого ранга» в российском правительстве.
- Кроме того, по имеющимся данным, речь идет о девяти российских, трех германских и одной швейцарской организациях, а также одном «государственном исследовательском институте», в отношении которых будут действовать «наибольшие ограничения в рамках экспортных норм».
- Ранее агентство Bloomberg сообщало, что американские санкции будут сопоставимы с мерами, принятыми Евросоюзом.
Реакция России
- Москва уже пообещала ответить на новые санкции Евросоюза и США. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что реакция будет основана на принципе взаимности.
- Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко отмечал, что решение Европейского союза одобрить очередные ограничительные меры не стало для Москвы сюрпризом. Он назвал подобные действия тупиковым путем, разрушающим двусторонние отношения и не отвечающим интересам самих европейских стран.
- Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что введение Евросоюзом персональных санкций против граждан России «абсолютно противоправно, равно как и бесполезно». По его словам, это «очередной шаг в цепи провокаций», создающих фон для политики сдерживания Москвы.
Ситуация с Навальным
- Навальный 20 августа 2020 года был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Позднее его доставили в берлинскую клинику Charite. Власти Германии 2 сентября выступили с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок».
- Российские власти неоднократно подчеркивали, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ. Они также выражали готовность всесторонне сотрудничать в расследовании произошедшего и направляли несколько официальных запросов по этому вопросу.
- Навальный 17 января 2021 года вернулся в Россию, где был задержан. Суд 2 февраля заменил ему 3,5 года условного срока по делу «Ив Роше» на реальный из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания.