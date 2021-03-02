ЕС и США ввели новые санкции против России из-за ситуации с Навальным

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Европейский союз и США во вторник официально ввели против России новые санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. Под европейские ограничения подпали четыре россиянина, под американские — семь человек и 14 организаций, только часть из которых являются российскими.

ТАСС собрал главное, что известно о новых санкциях.