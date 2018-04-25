ЕС намерен возобновить процесс модернизации своего воздушного пространства

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Европейский союз намерен модернизировать управление своим воздушным пространством и проложить более эффективные траектории полетов, обновив нормативно-правовую базу «Единого европейского неба». Соответствующее решение принять Европейской комиссией, высшим органом исполнительной власти ЕС, сообщает «Интерфакс» .

«Сегодняшнее предложение по пересмотру системы «Единого европейского неба» не только поможет сократить выбросы до 10% за счет лучшего управления траекториями полета, но и будет стимулировать цифровые инновации, открыв рынок услуг передачи данных в этом секторе», — заявила во вторник на брифинге комиссар ЕС по транспорту Адина Вэлян.

Предложение о модернизации правил авиасообщения связано с тем, что резкое падение объема воздушного движения, вызванное пандемией COVID-19, требует более устойчивого управления, его адаптации к спросу, отмечается в коммюнике ЕК.

В 2019 году одни только задержки рейсов обошлись ЕС в 6 млрд евро и привели к 11,6 млн тонн дополнительных выбросов CO2. Так же происходит, когда авиакомпании выбирают более длинные маршруты, чтобы избежать полетных зон с более высокими тарифами.

Инициатива «Единое европейское небо» была запущена в 2004 году с целью уменьшения фрагментации воздушного пространства над Европой и повышения эффективности управления воздушным движением с точки зрения безопасности, пропускной способности, рентабельности и защиты окружающей среды.

Предложение пересмотреть правила «Единого европейского неба», действующего с 2004 года, Еврокомиссия выдвинула в 2013 году, но переговоры между членами в Совете зашли в тупик. В 2019 году была создана группа из 15 экспертов, которая выработала рекомендации для нынешнего обновления.