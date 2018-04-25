На управляющего каналами TV3 негативно влияет сокращение рекламы

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Находящаяся в косвенном управлении Providence Equity Partners компания All Media Lithuania (бывшая Tele-3), которой принадлежит один из наиболее популярных телеканалов в Литве TV3, утверждает, что на финансы компании значительное влияние оказывает сокращение доходов от рекламы во время пандемии коронавируса.

В отчете, представленном Реестровому центру, говорится, что по причине пандемии значительно сократилось основное содержание, например на 2021 год перенесены Олимпийские игры в Токио, которые должны были состояться в этом году, а также остановленные рекламные кампании.

В прошлом году выручка All Media Lithuania составила 27,467 млн евро – на 4,8% больше, чем в 2018 году. Чистая прибыль компании за год сократилась на 60% до 3,817 млн евро.

All Media Lithuania еще принадлежат развлекательные каналы TV6 и TV8. В конце прошлого года в компании работали 139 человек (в 2018-ом – 133).

100% акций All Media Lithuania с октября 2017 года принадлежат компании Bite Lietuva, находящейся в управлении Providence Equity Partners.