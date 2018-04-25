default image
ЕС намерен возобновить процесс модернизации своего воздушного пространства

Подробнее...
default image
На управляющего каналами TV3 негативно влияет сокращение рекламы

Подробнее...
default image
Увольнения работников в Forum Cinemas и Lux Express

Подробнее...
default image
Животноводство ЕС производит больше CO2, чем автомобили

Подробнее...
default image
Генсек ООН призвал выделить $100 млрд на помощь развивающимся странам

Подробнее...
default image
Министры транспорта Литвы и Польши обсудили общие инфраструктурные проекты

Подробнее...
default image
За сутки в Литве подтверждено 111 новых случаев коронавируса, общее число – 4295

Подробнее...
default image
C 2030 года в Ирландии перестанут продавать бензиновые и дизельные автомобили

Подробнее...
default image
В Литве снизилось доверие к здравоохранению – опрос

Подробнее...
default image
Жесткий локдаун в Израиле из-за пандемии коронавируса

Подробнее...
default image
Количество поездок по Литве за год сократилось на 23%

Подробнее...
default image
Трамп заявил, что не уверен в честности предстоящих выборов

Подробнее...
default image
Ж. Вайчюнас: эпидемия лишь ускорила инвестиции в энергетику

Подробнее...
default image
Ситуация с коронавирусом в некоторых странах ЕС сейчас хуже, чем в марте - еврокомиссар

Подробнее...
default image
"Аграрии" и консерваторы в рейтингах идут в ногу – опрос

Подробнее...
default image
Призовой фонд Нобелевской премии увеличится до $1 млн

Подробнее...
default image
Страны Балтии договорились о методике бойкота электроэнергии с БелАЭС

Подробнее...
default image
Ж.Вайчюнас: Литва еще раз обратится к члену ЕК по энергетике по поводу БелАЭС

Подробнее...
default image
Туристов предупреждают об опасных комарах в Турции

Подробнее...
default image
Оплата больничного: вновь изменения

Подробнее...
default image
Жители - без аптек, специалисты - без работы?

Подробнее...
default image
Кому доверяют жители

Подробнее...
default image
Повышение доходов

Подробнее...
default image
В память о Конституции Речи Посполитой

Подробнее...
default image
Тайник под рентгеном

Подробнее...
default image
Продано здание Центрального почтамта

Подробнее...
default image
Теневой рынок мяса птицы

Подробнее...
default image
Политическое завещание Евросоюзу

Подробнее...
default image
В Старом городе – «умные» камеры

Подробнее...
default image
Смерть в колодце

Подробнее...
default image
Контроль и либерализация рынка финансовых услуг

Подробнее...
default image
Оптимистический прогноз

Подробнее...
default image
Новый вид на жительство

Подробнее...
default image
Лукишкской площади – репрезентативный статус

Подробнее...
default image
Спектакль «Считалка» - в Вильнюсе ﻿

Подробнее...
default image
Устойчивое развитие экономики

Подробнее...
default image
Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София

Подробнее...
default image
Печатанием денег проблем не решишь

Подробнее...
default image
Домашняя работа по климату

Подробнее...
default image
Литва – Польша: партнерский диалог

Подробнее...
TOP,Бизнес,Новости

На управляющего каналами TV3 негативно влияет сокращение рекламы

Фото из открытых источников

Находящаяся в косвенном управлении Providence Equity Partners компания All Media Lithuania (бывшая Tele-3), которой принадлежит один из наиболее популярных телеканалов в Литве  TV3, утверждает, что на финансы компании значительное влияние оказывает сокращение доходов от рекламы во время пандемии коронавируса. 

В отчете, представленном Реестровому центру, говорится, что по причине пандемии значительно сократилось основное содержание, например на 2021 год перенесены Олимпийские игры в Токио, которые должны были состояться в этом году, а также остановленные рекламные кампании. 

В прошлом году выручка All Media Lithuania составила 27,467 млн евро – на 4,8% больше, чем в 2018 году. Чистая прибыль компании за год сократилась на 60% до 3,817 млн евро.

All Media Lithuania еще принадлежат развлекательные каналы TV6 и TV8. В конце прошлого года в компании работали 139 человек (в 2018-ом – 133).

100% акций All Media Lithuania с октября 2017 года принадлежат компании Bite Lietuva, находящейся в управлении Providence Equity Partners.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.