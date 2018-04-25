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TOP,Бизнес,Новости,Общество

Увольнения работников в Forum Cinemas и Lux Express

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Оператор кинотеатров Forum Cinemas и компания автобусных пассажирских перевозок Lux Express увольняют работников. 

Об этом компании сообщили Службе занятости, которая через несколько месяцев возобновила публикации о групповых увольнениях.

Forum Cinemas, которую покупает компания UP Invest эстонского предпринимателя Маргуса Линнамаэ, в начале сентября сообщила службе, что увольняет 32 работника. 

Forum Cinemas OU является крупнейшим оператором кинотеатров в Балтийских странах, которому принадлежат комплексы кинотеатров Coca-Cola Plaza в Таллине, Ekraan – в Тарту и Centrum в Вильянди. У компании есть один кинотеатр в Латвии и пять – в Литве.

Данные Фонда социального страхования Литвы свидетельствуют о том, что в литовском филиале Forum Cinemas сейчас работают 136 работников.

Между тем, Lux Express Lithuania сообщила службе об увольнении 23 работников. По данным Фонда соцстраха, сейчас в ней остались работать девять человек. 

Фото Lux Express/ facebook.com

Ранее в сентябре компания сообщила о сокращении международных рейсов по причине падения спроса и роста угрозы того, что Латвия будет применять карантин для прибывающих из Литвы и других стран. 

Такое требование Латвия ввела на минувшей неделе. По прибытии из Латвии в Литву самоизоляция не обязательна. 

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