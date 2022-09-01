ЕС не будет признавать паспорта РФ, выданные на подконтрольной России части Украины

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Гоава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил, что в число планируемых Евросоюзом визовых ограничений для граждан РФ будет включено непризнание паспортов, выданных на украинских территориях, которые контролируются Россией.

«Мы договорились, что паспорта, выданные на (украинских) территориях (под контролем РФ), не будут признаваться», — сказал Боррель в среду на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Праге неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам.