Nauji mokslo metai prasidėjo parama ukrainiečiams, protestu dėl algų

Ugdymo įstaigose apsilankę šalies vadovai ragino lietuvius mokinius pasirūpinti naujais bendramoksliais.

Prezidentas Gitanas Nausėda mokinius sveikino Vilniaus Balsių progimnazijoje, kur ukrainiečiai taip pat pravėrė mokyklos duris.

„Aš labai tikiuosi, kad jūs padėsite visiems šalia savęs esantiems jaustis gerai, jaustis tvirtai, jaustis it vienoje didelėje šeimoje“, – sakė šalies vadovas.

„Sakysite, kalba kartais trukdo? Na, yra ir anglų kalba, o jeigu anglų kalba nepadeda, yra dar bent man žinomos dvi universalios kalbos (…) – sportas ir muzika“, – pridūrė jis.

Premjerė Ingrida Šimonytė pabrėžė, kad globalus technologinis šuolis ne tik lengvina gyvenimą ir atveria naujas galimybes, bet iš dalies leidžia vykti sukrečiantiems dalykams prie Lietuvos sienų.

„Tuomet yra labai sudėtinga ir labai svarbu gerai pagalvoti, gerai apmąstyti, ką iš tikrųjų mes turime padaryti, ką iš tikrųjų mes turime perduoti savo vaikams, kad tie dalykai negalėtų pasikartoti ateityje“, – teigė ministrė pirmininkė.

„Neabejoju, kad šitos mokyklos kolektyvas tikrai žino, ką sakyti, ir ką daryti tokiais atvejais todėl, kad jūsų mokykla sugeba įtraukti visus ir kiekvieną, nepriklausomai nuo to, iš kokios yra jos ar jo galios, nepriklausomai nuo to, iš kokios aplinkos atėjo konkretus vaikas. Galbūt jis čia atsirado dėl to, kad kažkieno diktatoriškos užmačios sugriovė buvusį jo gyvenimą“, – pridūrė ji, lankydamasi Vilniaus Gerosios vilties progimnazijoje.

Naujų mokslo metų dienos proga edukologė Austėja Landsbergienė vidurdienį kviečia į Boriso Nemcovo skverą Vilniuje prie Rusijos ambasados pareikšti palaikymą Ukrainos švietimo bendruomenei, „kuri šią Mokslo ir žinių dieną yra priversta slėptis rūsiuose ar taikstytis su okupantų savivale užimtose teritorijose esančiose švietimo įstaigose“.

Protestas Kaune

Šiemet be tradicinių Rugsėjo 1-osios iškilmių Kaune vyks piketas dėl per mažo darbo užmokesčio dėstytojams.

Protesto akciją rengia Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS).

Taip, anot profsąjungos, siekiama ginti „teisėtą interesą gauti adekvatų ekonominei situacijai darbo užmokestį“.

Aukštųjų mokyklų atstovai reikalauja, kad kitąmet darbo užmokestis būtų didinimas ne 10 proc., kaip numatyta ikikrizinėje Vyriausybės programoje bei partijų susitarime, o 30 procentų.

„Nenorėdami gadinti šventės studentams, mieste pasklidusiems mokinukams ir trukdyti iškilmių, pasirinkome nuosaikią informuojančiąją trumpo piketo formą. Į akciją, planuojama, susirinks po kelis aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų atstovus“, – teigė LAMPSS pirmininkas Sigitas Vaitkevičius.

Vilniaus universiteto (VU) darbuotojai, studentai ir alumnai mokslo metus pradės tradicinėmis eitynėmis sostinėje nuo Seimo iki VU, „Vilnius Tech“ organizuoja kūrėjų festivalį, Šiauliuose, Talkšos ežero pakrantėje prie „Geležinės lapės“, pirmą kartą vyks vaikų ir jaunimo festivalis „Vėl kartu“.

Laisvė nuo COVID-19 ribojimų

Po poros metų suvaržymų mokslo metai prasidėjo įprastai – be specifinių COVID-19 ligos plitimo ribojimų.

Lieka galioti tik reikalavimai dėl patalpų valymo ir vėdinimo, teigia Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai.

„Sveikinu pradedant naujus mokslo metus. Ypač tuos, kuriems šie metai pirmi mokykloje: pirmokus, pirmakursius, naujus mokytojus ir dėstytojus, iš Ukrainos atvykusius mokinius“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

„Tegu pirmieji žingsniai, susitikimai, patirtys būna kuo šiltesni, naujoje bendruomenėje pasijustumėte lyg jūsų laukiančiuose namuose“, – sveikinime teigė ji.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, naujus mokslo metus ketvirtadienį pradėjo apie 460 tūkst. mokinių ir studentų, apie 40 tūkst. mokytojų ir dėstytojų.

Mokyklų duris pirmą kartą pravėrė apie 30 tūkst. pirmokų, universitetų ir kolegijų – 97 tūkst. studentų.

