Науседа отдал бы предпочтение компенсациям цен на электроэнергию и газ в бюджете

«Приоритеты должны быть расставлены очень четко: если позволяют наши финансовые и макроэкономические возможности, я бы сказал, что оба приоритета следует считать одинаково важными. Если бы финансовые возможности не позволяли это сделать, я бы все равно поставил на первое место финансовую стабильность наших людей и способность пережить такой довольно сложный энергетический период», — заявил в среду журналистам Науседа.

Президент настаивает на том, что модернизация вооруженных сил и возможность размещения союзников также «чрезвычайно важны», и что оба приоритета можно сбалансировать с учетом экономической ситуации.

«У нас достаточно хорошая экономическая ситуация, сверхплановые доходы. Поэтому я думаю, что, возможно, нам удастся реализовать оба приоритета одновременно», — сказал глава страны.

Науседа ранее утверждал, что ждет от премьер-министра Ингриды Шимоните более конкретного плана о том, как правительство намерено компенсировать людям подорожавшие энергоносители.

По словам премьер-министра, на компенсацию цен на электроэнергию и газ может потребоваться 0,5-1 млрд евро в бюджете следующего года. Его проект в настоящее время готовится правительством, и только после того, как он будет подготовлен, он будет представлен президенту Науседе и парламентской оппозиции.

«Я бы не назвал это промедлением, этот план разрабатывается и, вероятно, будет представлен мне на следующей неделе. У нас, безусловно, будет возможность обсудить, будет ли он в достаточной степени важным, чтобы защитить людей от предстоящего действительно сложного холодного сезона. А уже потом все перейдет к обсуждению в Сейме, принятым законам», — сказал Науседа.

Он также подчеркнул, что из-за этого приоритета при рассмотрении бюджета в парламенте нам придется отказаться от «других вещей, которые сыпятся каждый раз, как из темной тучи».

«Видимо, нужно будет очень четко сказать — мы подводим под этим черту, потому что сейчас самое главное — финансово защитить людей от энергетического шока», — сказал глава страны.

Представители правительства ранее заявляли, что с 2023 года будут применяться новые компенсации жителям за энергию, на которые будет выделено от полумиллиарда до миллиарда евро.

Во втором полугодии текущего года из государственного бюджета на компенсацию цен на электроэнергию и природный газ для жителей и предприятий выделено 570 млн евро, из которых около 370 млн евро – на покрытие долга государственного поставщика Ignitis, а около 200 млн евро будут распределены между поставщиками природного газа и электроэнергии.

В июле парламентские партии подписали соглашение, которое обязывает сохранять уровень финансирования обороны не менее чем в 2,5% ВВП. Ранее президент призывал к финансированию обороны в размере 3% от ВВП в 2023 году.

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