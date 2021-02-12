ЕС обвиняет Британию в невыполнении условий Brexit

Шефчович полагает, что это только начинающиеся проблемы, для которых можно найти быстрые решения. Его встреча с Гоувом состоится сегодня.

В свою очередь, Лондон хочет добиться смягчения положений Протокола по Северной Ирландии, чтобы смягчить негативные последствия для экономики.

Отметим, протокол Северной Ирландии обеспечивает движение товаров между государством ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Цель — избежать образования жесткой границы, которая может привести к обострению старых конфликтов.

Напомним, Великобритания и ЕС завершили переходный период после Brexit. Соединенное Королевство начало свой первый год уже будучи вне Евросоюза.