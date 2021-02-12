ЕС обвиняет Британию в невыполнении условий Brexit

Перед новым раундов переговоров Евросоюз обвинил Великобританию в невыполнении условий Brexit, сообщает DPA.
В частности, Лондон обвиняют в несоблюдении соглашения о контроле за перемещением товаров и людей между Северной Ирландией и другими частями Соединенного Королевства.
Соответствующее письмо министру кабинета министров Великобритании Майклу Гоуву направил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Он также раскритиковал дезинформацию трейдеров и отсутствие доступа к таможенным данным для представителей ЕС.
Шефчович полагает, что это только начинающиеся проблемы, для которых можно найти быстрые решения. Его встреча с Гоувом состоится сегодня.
В свою очередь, Лондон хочет добиться смягчения положений Протокола по Северной Ирландии, чтобы смягчить негативные последствия для экономики.
Отметим, протокол Северной Ирландии обеспечивает движение товаров между государством ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Цель — избежать образования жесткой границы, которая может привести к обострению старых конфликтов.
Напомним, Великобритания и ЕС завершили переходный период после Brexit. Соединенное Королевство начало свой первый год уже будучи вне Евросоюза.korrespondent.net