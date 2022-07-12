ЕС опасается вооружения мафии оружием из Украины

«Российская агрессивная война привела к росту угроз внутренней безопасности как в ЕС, так и в Молдове. Благодаря своему географическому положению Молдова должна сыграть ключевую роль в управлении последствиями российского вторжения в Украину для криминальной сферы и безопасности», — говорится в сообщении Еврокомисии.

Центр будет заниматься координацией помощи ЕС в области охраны правопорядка и пограничного контроля и развитием уже существующих механизмов контроля на границе, в том числе по линии Европола и агентства Европейского Союза по безопасности внешних границ (Frontex).

Главный офис будет расположен в Кишиневе, там же в ближайшее время начнут работать представители силовых структур стран ЕС и европейских агентств в области внутренних дел, говорится в сообщении Еврокомисии. «Центр укрепит наши совместные оперативные действия с Молдовой для решения проблем, связанных с организованной преступностью, включая незаконный оборот огнестрельного оружия или торговлю людьми. Это также поможет Молдове участвовать в наших инструментах и ​​инструментах ЕС по внутренней безопасности», — заявила Йоханссон.

Число беженцев из Украины может вновь возрасти

Координационный центр в Кишиневе также сыграет особую роль в случае увеличения числа беженцев из Украины, указала Йоханссон. По ее словам, количество людей, бегущих из зон боевых действий в ЕС, сейчас вернулось к довоенному уровню. «Но проблема в том, что никто не может предсказать, что сделает Путин», — подчеркнула она.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан также призвал готовиться к усугублению кризиса с беженцами. «Мы все надеемся, что ситуация улучшится, но мы еще не видим конца войны», — цитирует его RND. Некоторые страны уже достигли критической точки и нуждаются в дополнительной помощи, напомнил он.

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер сообщил, что ускоренный прием беженцев из Украины в ЕС привел к тому, что контрабандисты в Африке используют его для рекламы своих маршрутов отправки людей, обещая клиентам, что «Европа открыта».