В Украину прибыли восемь судов за агропродукцией

Первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины, чтобы вывезти агропродукцию, предназначенную для экспорта. К обеспечению перевозок привлечены военно-морские силы Украины.
Пресс-служба ВМС ВС Украины отмечает, что использование украинских портов для экспорта зерна и другой агропродукции стало возможно после того, как Украина вновь получила под свой контроль остров Змеиный.
«По обращению Министерства инфраструктуры Украины военно-морские силы ВС Украины присоединились к организации обеспечения перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море», — говорится в сообщении пресс-службы.NEWSru.co.il