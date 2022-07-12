В Украину прибыли восемь судов за агропродукцией

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Первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины, чтобы вывезти агропродукцию, предназначенную для экспорта. К обеспечению перевозок привлечены военно-морские силы Украины.

Пресс-служба ВМС ВС Украины отмечает, что использование украинских портов для экспорта зерна и другой агропродукции стало возможно после того, как Украина вновь получила под свой контроль остров Змеиный.